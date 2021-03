Majda, fosta concurentă de la „Survivor România” 2021, a spus adevărul despre experiența în Republica Dominicană după ce a fost eliminată recent. Actrița a fost foarte apreciată de colegii ei, pe care i-a ajutat de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador este cel care a propus-o pentru eliminare, lucru care a dezamăgit-o profund, mai ales că nu a fost prima dată când artistul a făcut o asemenea propunere.

Majda a fost invitată în cadrul unei emisiuni și a oferit declarații despre experiența de la cel mai dur reality show al momentului și a menționat că a fost împăcată atunci când a aflat că își va părăsi colegii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Majda a spus adevărul despre Survivor România. Vedeta a trecut prin clipe foarte grele

Frumoasa actriță a recunoscut că acum este îngrijorată pentru colegii ei care se află în competiție, care se descurcă greu cu mâncarea și condițiile dificile din jungla Dominicană, spunând că puținul de aici cântărește extrem de mult acolo. Faimoșii spuneau despre ea că are grijă de ei ca o mamă sau ca o soră mai mare, lucru care a emoționat-o profund.

„Le-am spus colegilor mei, în cazul în care voi fi bârfită după copac, să nu vină să îmi spună pentru că am multe luni de stat cu ei și nu mă interesează părerea lor și ce poveste și-au creat. Dar nu am auzit nimic rău.

ADVERTISEMENT

Îmi fac griji pentru ei în momentul în care fac mâncare acasă. Ei au spus că sunt ca o mamă, ca o soră și mă bucuram atât de tare. E important să stăm să ne mâncăm puținul ăla împreună. Orice puțin pe care noi îl vedem aici e foarte mult acolo”, a declarat Majda la „Teo Show”.

„Adevărata junglă este în tabere”

Legat de relațiile cu ceilalți concurenți, Majda a spus că jungla adevărată se vede în tabere, unde au avut loc certuri de fiecare dată. După doar două săptămâni, colegilor ei nu le-a mai păsat de camerele de filmat și au acționat sub impulsul nervilor de moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mereu mă rugam la Dumnezeu să fac tot ce pot și e foarte greu când nu mănânci, nu te speli, trăiești cu 11 oameni cu caractere diferit. Adevărata junglă de fapt e ce se întâmplă în tabără. Lucrurile astea oricum se văd, eu le spuneam mereu că nu ai cum să ascunzi. Camerele sunt 24 din 24 de ore. Când semnezi un contract pentru un reality show, este ca omul de acasă să te vadă exact cum ești tu. După două săptămâni, s-a uitat de camere”, a mai spus actrița.

Majda a avut probleme grave de sănătate la Survivor România

Fosta Faimoasă s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în cadrul competiției sportive, dar colegii ei nu au știut cât de mare era suferința fizică. Singura ei motivație a fost gândul la fiica ei de acasă, care o aștepta cu nerăbdare să revină din Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Colegii mei nu au știut niciodată când mie mi-a fost foarte greu, când eu nu mai puteam de dor și când am avut momente în care am spus că poate ar trebui să mă opresc. Mi-am dorit să lupt până la capăt, niciodată nu am spus că nu mai pot de durere, că vreau acasă.

I-am promis fiicei mele că voi lupta și în ochii ei voi fi o luptătoare și am simțit-o. Își recunosc că durerea fizică aș fi putut să o duc mult și bine, dar departe de ea nu mai puteam să stau mult. Când am fost la Consiliu, mi-am luat ghiozdanul, am lăsat sarea colegilor, am lăsat păturile la locul lor, mi-am strâns bagajul. M-au întrebat de ce am luat bagajul și am zis ‘să fie’. Era important să nu le spun lor asta. Eu am fost împăcată atunci când am plecat”, a mai spus Majda.

ADVERTISEMENT

Actrița s-a accidentat în timpul show-ului

Majda și-a luxat glezna în timpul show-ului, pe lângă alte probleme de sănătate pe care le avea. Aceasta a mărturisit că se trezea noaptea și avea grețuri, ba chiar a fost luată cu ambulanța și i-a rugat pe producători să nu dea imaginile pe TV pentru ca mama ei să nu se sperie.

„Au fost multe momente în care mi-a fost foarte greu, mai ales atunci când mi-am luxat glezna și medicul spunea că dacă mai intru risc să plec acasă. Au fost momente când m-am accidentat și am văzut stele verzi și m-am ridicat și am continuat traseul.

ADVERTISEMENT

Au fost momente când mă trezeam noaptea din somn și vomitam și nu am spus, dar am fost văzută pe camere. Eu nu sunt bolnăvicioasă, nu am leșinat în viața mea, nu sunt așa de firavă. Domnul doctor m-a îngrijit foarte bine, i-am rugat să nu dea imagini din ambulanță să mă vadă mama și să se îngrijoreze”, a continuat Majda în cadrul aceleiași emisiuni.