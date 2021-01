Majda Aboulumosha de la Survivor România 2021 a suferit o dramă teribilă: „Mi-am revenit cu greu”

Majda Aboulumosha face parte din echipa Faimoșilor în cadrul reality show-ului „Survivor România” 2021 dă mereu dovadă de ambiție și determinare, însă viața ei nu a fost una ușoară, fiind marcată de o dramă teribilă.

Înainte de plecarea în Republica Dominicană, vedeta a făct mărturisiri cutremurătoare despre greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții.

Majda este una dintre cele mai bune concurente ale competiției sportive de la Kanal D și își demonstrează abilitățile fizice la fiecare probă, încercând să obțină puncte pentru echipa ei. A suferit un accident în timpul unei probe, însă și-a revenit destul de repede cu ajutorul medicului.

Majda Aboulumosha de la Survivor România 2021 a suferit o dramă teribilă

Majda Aboulumosha a venit în cadrul competiției „Survivor România” pentru a-și testa limitele și pentru a-și pune în practică abilitățile fizice, fiind una dintre cele mai bune concurente, întotdeauna ambițioasă și concentrată să facă totul cât mai bine.

În spatele acestor abilități de neegalat, actrița a suferit o dramă cumplită, care a marcat-o pentru totdeauna. Majda și-a pierdut bunica atunci câmnd avea 19 ani, fiind doarte atașată de ea, iar tragedia a afectat-o atât psihic, cât și fizic.

„Cel mai greu moment a fost când am pierdut-o pe bunica, ea m-a crescut și am fost foarte atașată de ea. Când am pierdut-o, toată lumea își făcea griji pentru mine. Filmam pentru o telenovelă, a doua zi și nu mă țineam bine pe picioare. Filmam, lesinam și o luam de la început. Mi-am revenit cu greu după pierderea ei. Aveam 19 ani. Am acceptat cu greu pierderea ei”, a mărturisit vedeta, potrivit ciao.ro.

A fost anunțată că va pierde sarcina

Majda Aboulumosha a fost în culmea fericirii atunci când a aflat că este însărcinată, însă medicii i-au spus că nu o va duce la bun sfârșit. Mai mult, axtrița a fost implicată într-un accident rutier destul de grav, însă copilul pe care îl purta în pântec nu a avut de suferit.

„Am primit vestea că voi pierde sarcina. Am trecut prin multe etape până să îmi țin copilul în brațe. După ce am aflat că sunt însărcinată, medicii mi-au spus că prezint risc, apoi m-a mușcat o căpușă, nu am știut că am stat cu ea în picior patru zile. Am luat antibiotic însărcinată fiind. Am avut un accident de mașină când eram în trei luni și jumătate și mașina a fost daună totală.

Am ieșit din mașină și marea grijă era una singură: copilul să fie bine. Când eram în șapte luni mergeam la UNATC să-mi spun monologul, pentru că nu doream ca ai mei colegi să simtă că sunt favorizată, a trebuit să renunț și să stau la pat”, a mai spus Majda Aboulumosha.

