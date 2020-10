Majda Aboulumosha , operație de 4 ore în Turcia. Ce a declarat de pe patul de spital

Majda Aboulumosha a suferit o intervenție chirurgicală care a durat patru ore la un spital din Turcia. Ea și-a anunțat, anterior, fanii pe Instagram despre operația care urma să aibă loc.

„Încă puțin și intru în operație. Momentan nu mă încearcă nicio emoție, nu-mi dau seama dacă se datorează faptului că știu că sunt pe mâini foarte bune sau pur și simplu ăsta îmi e felul, să îmi păstrez calmul. Am luat această decizie după multe consultații.

Am ales să vă spun, pentru că mă urmăriți de atâta timp și v-ați obișnuit cu sinceritatea mea. Sunt convinsă că sunt multe femei care își doresc să facă acest pas și poate că nu au avut curajul sau nu au știut unde să meargă.”, se arată într-un mesaj pe contul oficial al vedetei de pe platforma de socializare.

Majda Aboulumosha, 4 ore pe masa de operație. Motivul pentru care a ajuns la bisturiu

Celebra actriță a povestit că pierderea unui număr considerabil de kilograme a făcut-o să se gândească la un lifting mamar pentru ca decolteul să arate așa cum și-ar dori. „Am ales să fac operația de mastopexie pentru că am slăbit peste 20 de kilograme. Nu am optat însă pentru o mărire de sâni, deoarece mă simt confortabil așa.”, a spus aceasta pentru click.ro.

Artista a simțit nevoia să precizeze și motivul pentru care a recurs la o astfel de intervenție în aceste vremuri. „Cât despre perioadă, am decis să mă operez pe timp de pandemie, chiar în Turcia, pentru că știam că merg într-un spital sigur, cu medicii profesioniști, care pun sănătatea pacientului pe primul plan. Am făcut testul COVID la internare.

Eu am mare încredere în Ensar Duman, consilier medical și reprezentant al spitalului din Turcia, în România, nu spun asta pentru că îmi este prieten, dacă el știa că există vreun risc sau nu e momentul să plec, mi-ar fi spus.

Și asta nu doar mie, așa procedează cu toți pacientii lui. Operația a durat în jur de 4 ore, iar eu mă simt foarte bine. Voi sta în spital o singură seară, mâine (n.r.: astăzi) mă externez”, a încheiat ea.

Majda Aboulumosha este celebră pentru rolurile din telenovelele de succes de la Acasă Tv , „Iubire și onoare“ și „Aniela“. Ea prezentat, alături de Andrei Ștefănescu, emisiunea „Showbiz Report“, la Antena Stars și a fost colega lui Cristi Brancu „la Agenția VIP”.

Majda Aboulumosha, probleme cu greutatea

De-a lungul timpului, actrița a avut probleme cu kilogramele în plus :„după cum vedeți în imaginea în care cantăream 90kg zâmbesc! (…) Am avut o etapă, în urmă cu 2 ani, când am acumulat 10 kilograme într-o lună. A fost un șoc! Am făcut sală, antrenamente grele, antrenor personal, dietă cântărită, masaje zilnice, iar pe cântar nu slăbeam nici măcar 100 de grame.

Atunci mi-am dat seama că trebuie să învăț să am răbdare din nou, să mă întorc la o dietă cu care corpul meu era prieten, să fiu blândă cu mine. Rezultatele au apărut! Vreau să fiu sănătoasă pentru mine și pentru copilul meu! Mi-am promis că o să lupt mereu pentru ea. Să nu uitați să vă acceptați, să vă îmbrățișați, să vă spuneți că o să reușiți, că viața e făcută și din schimbări.

Dacă cumva o să mă vedeți iar cu multe kilograme în plus să nu uitați să-mi vedeți și zâmbetul. Concentrați-vă pe ce e esențial! Dacă o să cad, o să știu să mă ridic de fiecare dată! Tu poți orice”, a spus ea, în luna aprilie a acestui an, la descrierea unei fotografii de pe Instagram.