Majda Aboulumosha și-a îndeplinit marele vis: ”Pentru mine e o mare realizare”

Chiar dacă se bucură de o viață extrem de fabuloasă, Majda Aboulumosha recunoaște că de abia acum a reușit să își îndeplinească un mare vis.

Majda Aboulumosha și-a îndeplinit un mare vis

Știm foarte bine că . Nu de puține ori, vedeta îi îndemna pe cei care o urmăresc să rămână pozitivi și oricât de dificil ar părea, să nu renunțe niciodată la visurile lor.

La rândul ei, Majda Aboulumosh a vrut să își îndeplinească o mare dorință pentru care a muncit din greu și iată că acum a devenit și realitate, chiar la început de an.

Într-o postare pe contul personal de socializare, vedeta și-a anunțat fanii că a reușit în sfârșit să își achiziționeze apartamentul ei. Deși a fost nevoie de multă muncă pentru ca acest vis să se îndeplinească, Magda este acum mai fericită ca oricând.

Într-adevăr, mai sunt niște lucruri pe care vedeta trebuie să le pună la punct, însă până atunci, vedeta se bucură de rezultate.

”Fericită! Poate nu e cea mai reușită poză, dar pentru mine e o mare realizare. Împărtășesc asta cu voi pentru că a fost unul din visurile mele. Să-mi iau apartamentul meu.

Mereu v-am încurajat să vă urmați visul și să munciți pentru asta. Am muncit mult, foarte mult, dar nu am renunțat niciodată la această idee. (…)

Mai am multe de pus la punct, dar eu am învățat un lucru și asta mă face mereu să fiu optimistă: să mă bucur de ce am și nu să mă întristez de ce nu am. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru tot”, a scris Majda pe rețelele de socializare.

Momente emoționante pentru Majda Aboulumosha

Menționăm că deși acum are o viață cât se poate de perfectă, lucrurile nu au fost mereu chiar atât de roz.

La un moment dat, vedeta le-a dezvăluit fanilor săi că a ajuns să se întâlnească cu tatăl său după 25 de ani.

Nu a întrebat-o niciodată nimic, nu a vrut să afle mai multe și iată că între timp, anii au trecut, iar vedeta și-a primit singură răspunsurile.

Deși a vrut să își cunoască tatăl de foarte multă vreme, iată că acest lucru a venit de abia după mai bine de două decenii, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.