Majda de la Survivor România nu poate trece peste trădarea lui Jador: ”Nu mă așteptam”

Majda Aboulumosha nu poate trece peste trădarea unui Jador de la Survivor România pe care îl credea unul dintre prietenii săi. Vedeta nu se aștepta să fie nominalizată în Consiliul pentru eliminare de manelist, supărarea ei fiind vizibilă cu ochiul liber.

Faimoasa din Republica Dominicană nu poate înțelege gestul cântărețului de muzică de petrecere, motiv pentru care a ajuns să plângă din tot felul de motive. Frumoasa mulatră nu se mai regăsește și uneori nu își dă seama dacă e timpul să plece acasă sau să lupte în continuare.

Concurenta de la Survivor România a trecut prin toate stările posibile după ce a fost propusă de Jador pentru eliminare, însă speră ca telespectatorii reality show-ului să vadă că luptă să rămână în competiția sportivă din jungla dominicană.

Majda, supărată pe Jador de la Survivor România pentru propunerea de eliminare

„Nominalizarea de aseară am primit-o natural, așa cum s-a văzut. Am avut o reacție naturală. Am fost sinceră și am spus că nu mă așteptam, poate din partea unora, eu mă voi duce acasă la familia mea, dar nu mă așteptam din partea lui Jador.

În momentul asta nici nu-mi vine să cred că îmi tot vine să plâng și nu-mi dau seama dacă am căzut psihic sau îmi e dor de casă.

Eu nu sunt în nicio bisericuță, fac parte din jungla asta și lupt, sunt alături de ei, am o zi mai proastă, dar o să dau totul până la capăt. Sper ca publicul de acasă să vadă asta și o parte dintre ei.

Sincer, nu mă așteptăm și nici nu mă consider una dintre cele mai slabe fete. Eu mereu le-am spus că nu mă consider slabă atât timp cât am dus lupta până la final. Niciodată nu m-am văitat.

E posibil să fiu văzută veriga slabă pentru că nu sunt foarte ușor influențabilă și mereu am spus că voi face totul cu sufletul. Nu mă așteptam”, a declarat Majda despre faptul că a fost trădată de cel pe care-l credea prieten.

Pe de cealaltă parte, Jador susține că regretă faptul că a fost nevoit să o propună pe Majda, mai ales că au o legătură spirituală, de suflet. Din păcate, manelistul nu poate da timpul înapoi, Faimoasa fiind foarte supărată că a fost aleasă tocmai ea.

