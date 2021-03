Majda, dezvăluiri despre eliminarea șoc de la Survivor România: “Jador a început să plângă”

Majda Aboulumosha de la Survivor România a părăsit competiția de la Kanal D, în ediția transmisă în seara de duminică. Vedeta a făcut dezvăluiri incredibile, odată cu plecarea ei din acest show, foarte atent urmărit de către români. Bruneta a intrat în direct, în cadrul ediției de marți de la Teo Show, unde a oferit detalii noi, despre ce nu s-a văzut până acum la TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Majda a avut un parcurs foarte apreciat, în cadrul concursului ce se desfășoară în jungla din Republica Dominicană. Vedeta a vorbit foarte deschis despre eliminarea ei, susținând că nu a avut niciun motiv de supărare. Ba mai mult, deși Jador a propus-o pentru eliminare de două ori, aceasta nu i-a purtat pică artistului de muzică de petrecere.

Vedeta se pregătește de revenirea în România, după ce duminică seară a fost în duel cu Roxana Nemeș și Elena Marin. Întrebată dacă suferă din pricina acestei înfrângeri, Majda a recunoscut că abia așteaptă să se întoarcă acasă și să își revadă fiica. A susținut însă că a dat tot ce a putut pentru echipa ei, cea a Faimoșilor, atunci când s-a cerut acest lucru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Majda de la Survivor România, mărturie neașteptată despre Jador. Ce a făcut după eliminare

Cu o zi în urmă, Majda și-a anunțat eliminarea și pe contul ei oficial de Instagram. În această marți, actrița a avut o apariție în direct, chiar din Dominicană, în emisiunea prezentată de Teo Trandafir și Bursucu’. Le-a recunoscut acestora faptul că a fost surprinsă că este propusă pentru a fi eliminată, dar și că adevărata competiție de la Survivor va începe abia după plecarea ei.

O fire calmă și echilibrată, Majda nu a fost tocmai de acord cu atitudinea avută de către Zannidache, fiind cunoscut că acesta și-a făcut colegele cu ou și cu oțet, pe parcursul edițiilor anterioare. Conflictul acestuia cu Elena Marin nu a fost văzut cu ochi buni de către fanii emisiunii și nici de actriță. Ba mai mult, a recunoscut că s-a transformat într-o mămică grijulie la Survivor România și l-a sfătuit chiar să fie ceva mai atent la modul în care reacționează în fața camerelor.

ADVERTISEMENT

“Eu așa sunt din fire, văd partea plină a paharului. Mă bucur foarte tare că mă întorc acasă la Jaqueline. Primul mesaj pe care l-am citit a fost de la fiica mea, mi-a spus după două luni că îi este foarte dor de mine. Am citit și mesajele oamenilor, după ce mi-am primit telefonul. Oamenii au crezut în mine, am primit multe mesaje de încurajare. Nu îmi vine să cred că au văzut în mine o luptătoare. Am strâns din dinți și am luptat pentru echipa mea, iar oamenii au văzut asta.”, a povestit Majda.

“Este o competiție foarte dură, nu mă așteptam să fie atât de greu. Cu toate că am dormit pe scândură, am îndurat foame, au fost multe momente plăcute. Am putut să le ofer colegilor din mâncarea mea, dacă vedeam că le este mai greu. Nu m-am certat cu nimeni de acolo. Te transformă dorul de casă și condițiile de acolo, e foarte greu să îți menții un echilibru. Am dat tot ce am avut, indiferent de cum m-am simțit fizic, de dorul de casă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Există o alianță a băieților, vedeți bine de acasă. Tot timpul făceau topuri, eram în topul lor de cât de bine arată concurentelor. (…) Mi se pare că am ieșit la timp din competiție, mi se pare că am ieșit corect. Jador când m-a nominalizat a doua oară i-am văzut privirea, a început să plângă, încerca să își țină ochii deschiși. Nu știu dacă a fost vorba de vreo strategie. (…)

Nu mi-a fost frică de absolut nimic. Singurul lucru de care m-am temut a fost nu se sperie mama, copilul meu, că mă văd în anumite ipostaze. Le-am sugerat colegilor care au rămas să aibă grijă cum se exprimă. Din punctul meu de vedere, abia acum începe adevăratul Survivor. Zanni este foarte conflictual”, a mai susținut Majda Aboulumosha.

ADVERTISEMENT