Majda, probleme de sănătate după ce a părăsit Survivor România. Ce a pățit vedeta

După ce a părăsit reality show-ul „Survivor România”, Majda Aboulumosha s-a ales cu probleme serioase de sănătate. Actrița a fost eliminată recent și este pregătită să revină în România, unde o așteaptă fiul ei.

Experiența din jungla Dominicană a fost presărate cu momente de neuitat pentru Majda, dar nu neapărat în sensul bun. Aceasta și-a amintit de un incident care a marcat-o foarte mult din punct de vedere fizic.

Deși a avut parte și de accidentări în cele două luni petrecute la competiția sportivă, actrița nu a renunțat niciodată să lupte alături de echipa ei pentru a câștiga probele grele.

Majda, probleme de sănătate după ce a părăsit Survivor România

Experiența de la „Survivor România” este foarte utilă pentru toți particpanții, chiar dacă au întâmpinat momente mai puțin plăcute. Majda le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cum s-a accidentat în Republica Dominicană și cum îi afectează corpul acest lucru.

În episodul de duminica trecută, Majda a fost nominalizată de Jador pentru eliminare și acela a fost sfârșitul competiției pentru ea. Pe lângă amintirile cu care va rămâne toată viața, actrița are și un semn pe picior, care nu va dispărea niciodată complet.

Și asta nu e tot, pentru că Majda s-a ales și cu probleme la stomac, motiv pentru care îi este interzis să consume anumite alimente o perioadă.

„Am rămas cu un semn foarte mare pe picior și o să rămân toată viața cu el, o să fac și recuperare pentru gleznă. Eu mă bucur din toată inima că deși au fost accidentări, niciodată nu m-am oprit, am luptat până la capăt și știam că pot să lupt. Am văzut că m-ați întrebat ce am mâncat pentru prima dată. Îmi era poftă de când eram acolo de brânză cu ceapă și roșii.

Din păcate, m-am îmbolnăvit la stomac și nu am voie ceapă, dar asta îmi doream. Am mâncat puțină brânză și mere, multe mere”, a povestit Majda pe InstaStory.

Majda, declarații sincere despre Survivor România

Majda a fost invitată la emisiunea lui Teo Trandafir, unde a intrat prin intermediul unui apel video. Fosta Faimoasă le-a povestit fanilor despre experiențele de acolo, dar și despre relațiile între membrii echipei din care a făcut parte.

Actrița a făcut o declarație șocantă și a precizat că există o alianță a băieților, iar aceștia decid ce fată va părăsi show-ul din Republica Dominicană. Fetele erau cel mai des în top, dacă nu, chiar de fiecare dată, conform dezvăluirilor oferite de Majda.

„Da, este o alianță. Ceea ce se vede acasă, reflectă relitatea de acolo. Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, dar topul era concentrat doar asupra fetelor. Știam tot timpul când sunt în top, dacă mai venea o fată, care nu era atât de bună pe traseu, topurile astea se schimbau… Tot timpul era topul fetelor. Rând pe rând, fetele erau date afară. Nu erau băieții dați.

Noi, fetele, nici nu am fost la fel de unite cum au fost băieții. Adică nu am știut să ne protejăm una pe alta, nici nu ne-am făcut o strategie, nici nu am facut parte dintr-o alianță.. S-ar putea, din păcate, să mai plece câte o fată”, a declarat Majda la „Teo Show”.