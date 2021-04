Majda, probleme de sănătate după Survivor România. Ce se întâmplă cu fosta faimoasă

Majda s-a întors de ceva timp de la Survivor România, dar continuă să aibă probleme de sănătate. Fosta Faimoasă a mărturisit prin ce trece după ce a fost eliminată din competiția sportivă difuzată la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bruneta a revenit în România cu glezna luxată, motiv pentru care a fost nevoită să facă o perioadă recuperare. Din păcate, momentele dificile nu s-au încheiat aici pentru vedetă pentru că a început să simtă dureri în zona bustului, având o intervenție recentă la sâni.

Fosta concurentă de la Survivor România și-a făcut o serie de analize, precizând că urmează să facă și o mamografie pentru a se asigura că este totul în regulă. Majda vrea să-și revină cât mai repede pentru a se putea apuca din nou de sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Majda, momente dificile după Survivor România. Are mai multe probleme de sănătate

„După ce-am revenit în țară, nu pot să spun că am avut cea mai bună stare de sănătate, cu toate că eu știam că am un organism foarte puternic. Am urmat un tratament și acum sunt mai ok. M-am riscat un pic când am plecat la Survivor.

Doar ce suferisem o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor și am cerut acceptul medicului să pot pleca. Au zis că o să-mi fie destul de greu, pentru că acolo e un efort fizic foarte mare și e foarte greu să-ți protejezi anumite părți ale corpului.

ADVERTISEMENT

Am avut dureri și acum o să urmeze să fac și o mamografie pentru a mă asigura că totul este în regulă. Competiția Survivor nu este una deloc ușoară, este foarte intensă și merită urmărită. Ce se vede acasă e doar jumătate din tot ce se întâmplă acolo.

Am avut glezna luxată și am făcut recuperare, am semne pe picioare pe care le voi avea ca «amintire» pentru tot restul vieții. Mai am de făcut câteva controale medicale. Îmi doresc mult să mă recuperez complet să pot face din nou sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă bucur că sunt acasă lângă familia mea și mă bucur că acum îmi pot relua activitatea din laborator. Mă așteptau clienții să le fac bunătăți și cozonaci pentru masa de Paște”, a declarat Majda pentru ciao.ro.

Frumoasa mulatră s-a bucurat din plin de experiența de la Kanal D și nu ar ezita să accepte o nouă provocare de acest gen. Actrița susține că a învățat să aprecieze mai mult lucrurile care contează cu adevărat, recunoscând că fericirea vine din lucruri mărunte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a trăit în condiții greu de imaginat la Survivor România, dar cu toate aceasta s-a întors acasă cu zâmbetul pe buze, gata să profite la intensitate maximă de timpul petrecut alături de familia sa, mai ales acum de sărbătorile pascale.