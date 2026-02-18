Majorare de salarii de mii de lei pentru șefii din spitale, în plină austeritate. Încercare la Senat de ocolire a restricțiilor bugetare

ADVERTISEMENT

Senatul a fost sesizat cu un proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.84/2025. Ordonanța prevede o serie de măsuri organizatorice în sistemul sanitar și, conform procedurii, a fost trimisă la Parlament pentru aprobare. Numai că o modificare făcută în comisiile de specialitate riscă să pună Guvernul la cheltuieli salariale mai mari pentru managerii de spitale și membrii comitetelor directoare ale acestora.

Modificarea prevede că managerii și comitetele directoare (din care fac parte directorul medical, directorul de îngrijiri și directorul economic) să aibă un salariu care are ca termen de referință salariul medicului cu cele mai mari venituri din unitatea respectivă.

ADVERTISEMENT

Majorări cu până la 40% pentru șefii de spitale

„Managerul va avea o remunerație net cu 20% mai mare decât cel mai mare din unitatea sanitară, iar restul membrilor comitetului director vor avea o remunerație net cu 15% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară”, prevede amendamentul respectiv, introdus în lege de către membrii comisiile de sănătate și de învățământ.

În condițiile în care un spital are ca angajat un medic primar, aflat aproape de vârsta pensionării, deci cu vechime foarte mare, care mai activează și ca profesor universitar sau șef de secție, în multe cazuri el are salariul mai mare decât managerul. Este o situație des întâlnită în spitale.

ADVERTISEMENT

Dacă luăm din București, managerul are un salariu de bază în jur de 20.000 de lei, iar directorul medical în jur de 19.000 de lei. Însă unul dintre medicii primari care activează în această instituție are salariul de aproape 23.000.

ADVERTISEMENT

Dacă aplicăm amendamentul introdus pe șest în comisii, managerul de la „Sf. Maria” va avea un salariu de 27.600 de lei, . În cazul directorului medical, se va ajunge la un salariu de 25.600 de lei. În esență, este o măsură care avantajează în primul rând șefimea din spitale, primii patru oameni din fiecare instituție de acest tip, cu majorări salariale de proporții.

Streinu-Cercel (PSD): „Am făcut un element de dreptate socială”

Proiectul a ajuns luni pe agenda de plen a Senatului, însă a fost retrimis la comisie în urma unui vot destul de strâns: 42 voturi pentru, 32 împotrivă și o abținere. Cerere de retrimitere a fost făcută de către liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care le-a reproșat președinților de comisii că au acceptat introducerea în lege a prevederii, deși aceasta are impact bugetar și era necesară, în acest caz, și sesizarea comisiei de buget, pe care a cerut-o Fenechiu.

ADVERTISEMENT

Președintele Comisiei de sănătate, Adrian Streinu-Cercel (PSD) a susținut că au fost respectați toți pașii procedurali, iar membrii celor două comisii au votat amendamentul în unanimitate. „Am făcut un lucru bun (…) și am făcut și un element de dreptate socială pentru că, cel puțin la nivelul PSD, așa trebuie să facem”, a susținut Streinu-Cercel în plen.

Însă până la urmă, senatorii au decis să trimită proiectul și pentru un raport la Comisia de buget, întrucât această comisie dăduse anterior doar aviz favorabil, fără ca la acel moment să fie introdus amendamentul. Rămâne de văzut dacă și în noul raport va fi menținută prevederea privind salariile șefilor din spitale, acum în plină austeritate.