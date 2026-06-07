Majoretele lui Brest au încins atmosfera la Final Four-ul Ligii Campionilor! Imaginile i-au înnebunit pe fani. Video

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CSM București a ratat calificarea în marea finală din Final Four. „Tigroaicele” evoluează în finala mică în compania unei alte echipe din Franța, Brest. Chiar și așa, partida tot a stârnit interes, iar atmosfera creată la Budapesta a fost deosebită. Majoretele de la Brest au încins atmosfera zilele acestea.

Majoretele lui Brest au încins atmosfera. Spectacol înaintea finalei mici cu CSM București

Majoretele de la Brest au animat peisajul înaintea MVM Dome, spectaculoasa arenă de 20.000 de locuri, a fost acaparată de tinerele majorete care au dansat pe acorduri de cimpoi.

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Ele au încântat publicul, au mers să discute cu oamenii și au stat să facă fotografii. Îmbrăcate în tricouri albe și fuste negre, majoretele aveau inscripționate câte o literă în partea superioară. Atunci când stăteau apropiate, se putea citi cât se poate de clar numele echipei pe care o reprezentau, Brest.

Majoretele lui Brest au încins atmosfera înaintea finalei mici cu CSM București

Ce sunt majoretele, de fapt

Dansul de majorete provine cel mai probabil din Franța secolului al XVIII-lea, iar la origine, bărbații erau cei care dansau pe muzica interpretată la instrumente de percuție. Ei jonglau cu steagurile medievale și cu armele din dotare și executau o succesiune de rostogoliri, sărituri și piruete spectaculoase, încântând astfel privitorii, în special regalitatea.

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Termenul de „majoretă”, potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, este explicat astfel: „fiecare dintre tinerele care, îmbrăcate în uniforme asemănătoare celei de toboșar, preced o defilare, deschid un spectacol, susțin o echipă sportivă etc., executând în ritmul muzicii pași de dans sau figuri de jonglerie”. În 1990 a luat naștere Asociația Europeană de Majorete, din care face parte și țara noastră.