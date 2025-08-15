Majoritatea americanilor nu cred că Donald Trump va reuși să pună capăt războiului Rusia – Ucraina, potrivit unui nou sondaj

Un sondaj realizat de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea lui Donald Trump de a lua decizii bune privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Aproape 60% dintre cei intervievați spun că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” că președintele american poate gestiona conflictul militar.
Rezultatele sunt puternic influențate de apartenența politică. Democrații și-au exprimat în mare parte neîncrederea, în timp ce republicanii continuă să îl susțină, dar mai puțin decât înainte. Sprijinul lor a scăzut de la 81% în iulie, la 73% în august.
Casa Albă a anunțat că întâlnirea Trump-Putin din Alaska va fi un „exercițiu de ascultare”, încercând să limiteze așteptările tuturor cu privire la această întâlnire. Cu toate acestea, Trump a transmis un mesaj dur, amenințând cu „consecințe foarte severe” dacă Moscova nu face pași clari către pace. Cercetarea a fost făcută între 4 și 10 august, pe un eșantion de 3.554 de adulți din SUA. Interviurile s-au realizat telefonic și online, iar marja de eroare este de ±1,8%.
Au mai rămas câteva ore până la cea mai așteptată întâlnire a anului, între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska. Această discuție ar putea stabili soarta Ucrainei. Cu o zi înainte de marele summit, Donald Trump a declarat că este încrezător că se vor face progrese.
Evenimentul este programat la ora 22:30, ora României. Liderul american crede că președintele rus este pregătit să facă un acord. Totuși, spune că acest lucru este posibil doar dacă va exista și o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Donald Trump a declarat că discuția cu liderul de la Kremlin ar putea deschide drumul către un alt summit, la care ar putea participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Donald Trump a mai explicat că un acord de pace ar presupune și concedii teritoriale. Deși Zelenski a respins ideea cedării unor zone către Rusia, Trump nu exclude această variantă. „Nu vreau să folosesc termenul împărțirea lucrurilor”, a spus el anterior, dar a recunoscut că ar putea exista schimburi legate de frontiere și teritorii.
Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat clar că există și riscul unui eșec. Dacă se va întâmpla acest lucru, președintele american a spus că nu se va mai implica personal în nicio discuție pentru pace, însă va continua să sprijine alte inițiative diplomatice.