News

Majoritatea americanilor nu cred că Donald Trump va reuși să pună capăt războiului Rusia – Ucraina, potrivit unui nou sondaj

Un nou sondaj arată că aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Donald Trump de a gestiona războiul dintre Rusia și Ucraina.
Mădălina Cristea
15.08.2025 | 09:58
Majoritatea americanilor nu cred ca Donald Trump va reusi sa puna capat razboiului Rusia Ucraina potrivit unui nou sondaj
Americanii nu au încredere că Donald Trump va putea pune stop războiului dintre Rusia și Ucraina. Sursa foto: Colaj Fanatik

Un sondaj realizat de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea lui Donald Trump de a lua decizii bune privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Aproape 60% dintre cei intervievați spun că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” că președintele american poate gestiona conflictul militar.

ADVERTISEMENT

Americanii nu cred că Donald Trump poate opri războiul dintre Rusia și Ucraina

Rezultatele sunt puternic influențate de apartenența politică. Democrații și-au exprimat în mare parte neîncrederea, în timp ce republicanii continuă să îl susțină, dar mai puțin decât înainte. Sprijinul lor a scăzut de la 81% în iulie, la 73% în august.

Casa Albă a anunțat că întâlnirea Trump-Putin din Alaska va fi un „exercițiu de ascultare”, încercând să limiteze așteptările tuturor cu privire la această întâlnire. Cu toate acestea, Trump a transmis un mesaj dur, amenințând cu „consecințe foarte severe” dacă Moscova nu face pași clari către pace. Cercetarea a fost făcută între 4 și 10 august, pe un eșantion de 3.554 de adulți din SUA. Interviurile s-au realizat telefonic și online, iar marja de eroare este de ±1,8%.

ADVERTISEMENT

Au mai rămas câteva ore până la cea mai așteptată întâlnire a anului, între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska. Această discuție ar putea stabili soarta Ucrainei. Cu o zi înainte de marele summit, Donald Trump a declarat că este încrezător că se vor face progrese.

Au mai rămas câteva ore până la marea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Evenimentul este programat la ora 22:30, ora României. Liderul american crede că președintele rus este pregătit să facă un acord. Totuși, spune că acest lucru este posibil doar dacă va exista și o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Donald Trump a declarat că discuția cu liderul de la Kremlin ar putea deschide drumul către un alt summit, la care ar putea participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

ADVERTISEMENT
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție,...
Digi24.ro
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri

Donald Trump a mai explicat că un acord de pace ar presupune și concedii teritoriale. Deși Zelenski a respins ideea cedării unor zone către Rusia, Trump nu exclude această variantă. „Nu vreau să folosesc termenul împărțirea lucrurilor”, a spus el anterior, dar a recunoscut că ar putea exista schimburi legate de frontiere și teritorii.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul...
Digisport.ro
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie

Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat clar că există și riscul unui eșec. Dacă se va întâmpla acest lucru, președintele american a spus că nu se va mai implica personal în nicio discuție pentru pace, însă va continua să sprijine alte inițiative diplomatice.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan, ironizat de George Simion: „Dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că...
Fanatik
Ilie Bolojan, ironizat de George Simion: „Dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut...
Fanatik
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare
Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful...
Fanatik
Când va primi Traian Băsescu înapoi vila de protocol. Anunț de la vârful Guvernului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi:...
iamsport.ro
Președintele de club care i-ar da 1.000.000 euro pe sezon lui Ianis Hagi: 'Sigur!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!