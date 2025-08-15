Majoritatea americanilor nu cred că Donald Trump va reuși să pună capăt războiului Rusia – Ucraina, potrivit unui nou sondaj

Un sondaj realizat de Pew Research Center arată că majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea lui Donald Trump de a lua decizii bune privind războiul dintre Rusia și Ucraina. Aproape 60% dintre cei intervievați spun că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” că președintele american poate gestiona conflictul militar.

Rezultatele sunt puternic influențate de apartenența politică. Democrații și-au exprimat în mare parte neîncrederea, în timp ce republicanii continuă să îl susțină, dar mai puțin decât înainte. Sprijinul lor a scăzut de la 81% în iulie, la 73% în august.

Casa Albă a anunțat că va fi un „exercițiu de ascultare”, încercând să limiteze așteptările tuturor cu privire la această întâlnire. Cu toate acestea, Trump a transmis un mesaj dur, amenințând cu „consecințe foarte severe” dacă Moscova nu face pași clari către pace. Cercetarea a fost făcută între 4 și 10 august, pe un eșantion de 3.554 de adulți din SUA. Interviurile s-au realizat telefonic și online, iar marja de eroare este de ±1,8%.

Au mai rămas câteva ore până la cea mai așteptată întâlnire a anului, între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska. Această discuție ar putea stabili soarta Ucrainei. Cu o zi înainte de marele summit, Donald Trump a declarat că este încrezător că se vor face progrese.

ora României. Liderul american crede că președintele rus este pregătit să facă un acord. Totuși, spune că acest lucru este posibil doar dacă va exista și o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Donald Trump a declarat că discuția cu liderul de la Kremlin ar putea deschide drumul către un alt summit, la care ar putea participa și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a mai explicat că un acord de pace ar presupune și concedii teritoriale. Deși Zelenski a respins ideea cedării unor zone către Rusia, Trump nu exclude această variantă. „Nu vreau să folosesc termenul împărțirea lucrurilor”, a spus el anterior, dar a recunoscut că ar putea exista schimburi legate de frontiere și teritorii.

Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat clar că există și riscul unui eșec. Dacă se va întâmpla acest lucru, președintele american a spus că nu se va mai implica personal în nicio discuție pentru pace, însă va continua să sprijine alte inițiative diplomatice.