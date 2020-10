“Majoritatea cazurilor de coronavirus sunt forme ușoare!” Declaraţiile bulversante ale lui Arafat, Rafila, Cercel și Musta

FANATIK îți prezintă cum și-au contrazis propriile declarații despre coronavirus medicii Raed Arafat, Alexandru Rafila, Adrian Streinu Cercel și Virgil Musta! Concret, doctorii care au apărut cel mai des în fața oamenilor pentru a explica ce înseamnă virusul COVID-19 și-au schimbat aproape săptămânal abordarea.

Pe data de 27 ianuarie, când coronavirusul era încă departe de România, dar pericolul pândea la fiecare pas și COVID-19 depășise deja granițele Asiei, Adrian Streinu Cercel îndemna lumea la calm și transmitea că șansele ca acest virus să ajung în țara noastră sunt unele extrem de reduse.

Managerul Institutului “Matei Balş” preciza într-o conferinţă de presă că spitalul pe care îl conduce are toate capabilităţile pentru a primi, diagnostica şi trata potenţialii pacienţi.

“Majoritatea sunt forme ușoare – 75%, nu prea ajung să fie depistate clinic. În primele 2-3 zile pacientul dezvoltă pneumonie, dar fără febră, ceea ce schimbă datele privind persoanele care intră în țară.

China e mare, să faceţi specificaţia că acest focar, la nivelul Hubei, cu circa 11 milioane de locuitori, e un punctişor pe harta Chinei. Înseamnă că riscul ca un astfel de caz să ajungă în România e substanţial redus”, transmitea Adrian Streinu-Cercel.

Ce spuneau medicii Arafat, Rafila, Cercel și Musta la începutul pandemiei

La doar câteva săptămâni, mai exact pe 26 februarie începea nebunia. România avea primul caz de coronavirus, un caz despre care FANATIK a scris pe larg, AICI, și unul pe care Raed Arafat nu îl dorea transformat în panică.

“Să nu devină fiecare caz o poveste de panică până ies rezultatele. Într-o oră nu poate să devină epidemie, nu are cum. Nici astăzi, dacă apare un caz până va fi transmis la zeci, sute de oameni.. nu se transmite într-o oră. Dacă se confirmă un caz, nu avem o epidemie. Mergem către contactele cazului şi le verificăm”, declara Arafat precizând totodată că, în cazul unei epidemii, autorităţile vor avea un alt tip de răspuns.

Referitor la materialele de protecţie şi la lipsa măştilor din farmacii, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spunea că mai există stocuri din perioada Ebola şi stocuri proprii ale spitalelor. Nu mai dura mult însă și începea o adevărată vânătoare. Au existat chiar comercianți care au încercat să dea o adevărată lovitură și vindeau la un preț exorbitant aceste produse.

Începutul pandemiei, „bâjbâială” românească

Pe 4 martie, Raed Arafat, explica faptul că nu se pune în discuţie în ţara noastră izolarea sau închiderea unui oraş, după apariţia celui de-al treilea caz de coronavirus din Timişoara. El afirma că decizia de izolare a unui oraş nu este luată la nivel local, ci naţional.

Întrebat câte persoane trebuie să fie infectate la Timişoara pentru a fi impusă carantina, Raed Arafat a răspuns: “Nu este după cifră, este după mai multe aspecte aici. Şi se face o analiză de la caz la caz.

Dacă vedem că în Timişoara începe răspândirea în mai multe zone şi nu mai ştim de la cine s-a luat boala atunci începe discuţia de a intra într-o formă de izolare, dar la acest moment încă nu suntem acolo şi, încă o dată, nu e după numărul de cazuri”.

O zi mai târziu, pe 5 martie, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila mergea pe ideea că acest coronavirus se transmite de la animal la om, dar că există și o gazdă intermediară: “Cu siguranţă s-a transmis de la animal la om, studiile genetice arată că sursa este un coronavirus de provenienţă de la liliac, dar a mai existat o gazdă intermediară de unde s-a transmis la om, acea gazdă intermediară nu a fost identificată încă. (…)

Strategia pe care o aplică autorităţile de sănătate publică de peste tot în general şi în China în special se referă la intreruperea lanţului de transmitere, ori întreruprea lanţului de transmitere înseamnă că tu trebuie să ştii de la cine poţi să te îmbolnăveşti.

Primele restricții, primele semne de întrebare

Este o recomandare generală, contactul cu animale vii, cu produse de origine animală, neprelucrate termic, mai ales în China este nerecomandat, e chiar interzis până o să vedem care este această gazdă animală intermediară care a făcut posibilă transmiterea virusului la om”.

Pe 8 martie, Raed Arafat anunța că activităţile care implică mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise și transmitea că au fost stabilite şi criteriile pe baza cărora poate fi decisă suspendarea cursurilor, ca urmare a cazurilor de coronavirus. Începeau restricțiile și se vorbea pentru prima oară de trecerea la starea de urgență. Una pe care autoritățile au negat-o inițial.

Pe 11 martie, secretarul de stat Raed Arafat anunța că au fost aplicate amenzi de 20.000 de lei pentru persoane care nu au declarat că vin dintr-o zonă afectată de coronavirus sau care au spus că se vor autoizola la domiciliu, dar nu au mai ajuns la destinaţie.

Adrian Streinu Cercel nu recomanda spirtul! Românii cumpărau cu baxurile

Pe 12 martie, medicul Adrian Streinu-Cercel declara referindu-se la cei mai eficienţi dezinfectanţi pentru protejarea de coronavirus, că spirtul medicinal nu este bun, nu foloseşte la nimic, precizând că trebuie utilizate substanţe biocide.

”Alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseşte la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. Substanţele care sunt pe bază de alcool, dar sunt speciale, care să fie biocide. Spirtul nu este biocid. Sunt bune şi substanţele pe bază de clor, dar nu clorhexidina pentru că s-a demostrat că nu este activă pe coronavirus”, a explicat medicul.

În ciuda anunțului, spirtul nu se mai găsea de ceva vreme în magazine. Românii luau cu asalt hipermarketurile și își făceau cumpărături pentru o perioadă îndelungată.

Pe 16 martie, președintele României, Klaus Iohannis instaura stare de urgență. Era și momentul în care Raed Arafat începea să facă eforturi disperate pentru a atrage atenția tuturor. Acesta afirma că în România, la fel ca în orice ţară cu transmitere comunitară a virusului SARS-Cov-2, numărul cazurilor de îmbolnăvire este „cu mult mai mare” decât cazurile diagnosticate, el susţinând că „încă greul nu s-a terminat şi încă nu am ajuns la ce este foarte greu”.

Rafila se gândea la un scenariu 4 cu localități închise

Pe 28 martie, Alexandru Rafila anunța un posibil scenariu 4 și vorbea deschis despre închiderea anumitor localități. Mai mult de atât, Rafila mergea pe posibilitatea ca medici infectaţi, dar asimptomatici, să îi trateze pe cei infectaţi.

„Lucrul ăsta nu depinde de scenariul patru, ci depinde de nevoia de personal medical. În momentul în care e foarte mult personal medical care a fost afectat de infecţie, decât să nu tratezi pacienţi deloc, atunci preferi să utilizezi personal medical care este asimptomatic, e într-o stare bună de sănătate şi singurul lucru pe care-l are este un test pozitiv”, a precizat el.

Alexandru Rafila nu credea într-un val 2 puternic

Pe 11 aprilie, Alexandru Rafila nu credea că al doilea vârf va fi unul la fel de mare. A fost contrazis însă de cifrele oficiale, cifre care au explodat în ultima perioadă. Rafila nu excludea nici posibilitatea de a fi recomandată purtarea măştii de protecţie şi pe perioada verii și își exprima speranța ca până la toamnă să se descopere un antiviral care să fie eficient.

„Al doilea vârf nu ştiu dacă va fi la fel de înalt, sigur că va fi o creştere a numărului de cazuri, asta se întâmplă cu orice infecţie respiratorie în cursul iernii. Iarna, virozele respiratorii, fie că discutăm de unele banale, fie că discutăm despre gripă, cresc în intensitate, numărul lor este mai mare.

Infecţia cu noul coronavirus nu are de ce să fie diferită, mai ales că populaţia receptivă pentru noul coronavirus va fi încă numeroasă la iarnă. N-o să treacă probabil prin infecţie decât 30, maximum 40 la sută din populaţie şi atunci, măsurile acestea ar trebui cât de cât păstrate, încât să nu ajungem la situaţii disperate”, a declarat Alexandru Rafila.

„Eu sper însă că până în toamnă să avem acces la un medicament antiviral care să fie eficient în tratament şi să prevină cazurile acestea complicate şi decesele numeroase”, mai sublinia acesta.

Ce spunea Raed Arafat în luna mai

Pe 18 mai, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spunea că oamenii trebuie să se obişnuiască cu măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului, între care măsurarea temperaturii. “Noi trebuie să învăţăm să convieţuim cu acest virus, nu sa revenim la situaţia de dinainte. O creştere controlabilă nu ar fi o problemă, o creştere necontrolabilă ar fi o problemă, atunci înseamnă că am eşuat”, considera acesta.

O zi mai târziu, Raed Arafat ieșea din nou în fața oamenilor și vorbea despre atitudinea unor persoane după ieşirea din starea de urgenţă. Acesta observa că unii fac “băşcălie” şi iau în “batjocură şi la mişto” situaţii serioase precum cea privind răspândirea noului coronavirus.

“Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (…) acum am ajuns în momentul care ne batem joc de ce s-a făcut. (…) Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia pentru că s-a implantat în conştientul unei părţi a populaţiei că aici a fost o cacealma”, afirma Arafat care spera încă să nu existe un al doilea val.

“Normal, fără nicio discuţie şi aş fi total inconştient dacă aş spune că nu mă tem de acest virus. Este atât de periculos şi avem decese. Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele de socializare, în unele dezbateri care au ieşit din sfera dezbaterilor pragmatice şi ştiinţifice şi au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocură”, explica Arafat

Arafat, primele contre cu medicii care nu credeau în virus

Pe 26 iunie, Raed Arafat spunea că mai mulți români au devenit neglijenţi şi că nu mai respectă regulile de bază. El a precizat că tinerii cred că pandemia este o glumă, că nu este nicio problemă. Mai mult de atât, șeful DSU era supărat pe atitudinea altor medici care transmiteau mesaje diferite.

“Oamenii nu înţeleg, tinerii cred că este o glumă, sunt porniţi că este o glumă, că nu e o problemă. Când au auzit unii medici zicând că e o biată gripă, alţii care zic că este ca o gripă simplă, alţii care combat orice cifră, iese şi îţi arată că nu este adevărat, că nu e aşa, asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populaţia României care este deja dubii, nu înţelege şi nu mai dă credibilitatea autorităţii şi dă credibilitate mai mult celor care încearcă…”, a declarat Arafat.

După starea de urgenţă, România implementase deja trei etape de relaxare, la distanţă de câte două săptămâni. După cea de-a treia etapă de relaxare, numărul cazurilor noi de infectare de coronavirus a crescut constant.

Pe 8 iulie, șeful DSU, Raed Arafat anunța că în ultimele 14 zile numărul de cazuri de coronavirus a crescut cu peste 30%, ceea ce ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toată lumea. Arafat a precizat că nu va exista o nouă etapă de relaxare.

”Am început să vedem oameni, personaje, care nu au nimic cu medicina. Mai sunt şi din medicină unii care combat ideea virusului, dar care sunt de specialităţi care nu au nicio relaţie cu partea aceasta, cu situaţiile de urgenţă, cu urgenţa, cu virusologia, nici cu bolile infecţioase”, mai anunța Arafat.

Iarna nu-i ca vara, varianta Alexandru Rafila

Pe 16 august, profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS declara că este probabil ca “circa jumătate de milion de oameni din România să fi trecut deja prin boală”, iar în momentul apariţiei unei astfel de infecţii virale, cum este şi coronavirusul, “numărul de cazuri diagnosticate este mult mai mic decât numărul real de cazuri pentru că foarte multe persoane sunt asimptomatice sau fac forme uşoare care nu îi determină să nu se prezinte la medic”.

O săptămână mai târziu, Alexandru Rafila declara că de Crăciun speră ca situaţia privind coronavirusul să nu fie una foarte complicată şi a precizat că recomandările de protejare se vor menţine.

Acesta a îndemnat la vaccinarea antigripală în sezonul rece, deoarece infecţia gripală se va suprapune cea de COVID-19, iar asta agravează lucrurile, nu doar la nivel individual, ci şi pentru sistemul de sănătate care va fi nevoit să gestioneze ambele chestiuni.

La finalul concediilor, vești proaste de la Arafat

La începutul lui septembrie, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat era deja de părere că vom trăi cu noul coronavirus pe parcursul iernii şi poate în prima parte a primăverii, până la apariţia unui vaccin.

”De vaccin se vorbeşte deja pentru sfârşitul anului, începutul anului viitor. Se pare că încet – încet e clar că vom avea un vaccin. Nu vorbim de un vaccin netestat pentru că altfel poate că unele vaccinuri netestate suficient ar putea fi administrate, dar nimeni nu ar vrea sa facă acest lucru”, anunța acesta.

Întrebat cât vom mai trăi cu acest coronavirus, Arafat a explicat că cel puţin în această iarnă noul virus va fi prezent. ”Cred că iarna asta trăim cu el şi poate prima parte a primăverii trăim cu el. Dcaă se întâmplă ceva mai rapid ca şi parte de cercetare pe terapie sau vaccin într-o cantitate importantă care să ne permită să vaccinăm majoritatea celor vulnerabili. Cred că dacă va apare ne va permite să salvăm vieţi, să evităm răspândirea şi să evităm efectul lui, să ne întoarcem la o viaţă cât mai normală”, a declarat Arafat.

Mai mult de atât, secretarul de stat a mai precizat că încă suntem în primul val de îmbolnăviri. ”Pentru România nu cred că am intrat în val 1, val 2, cred că este un prim val care a continuat, la un moment a început să scadă, dar noi nu am apucat să spunem că am terminat un val. Noi înainte să ajungem la un nivel de siguranţă, am început să creştem. Părerea mea este că noi continuăm primul val, dar cu o agravare a lui”, a declarat Raed Arafat.

Virgil Musta îndemna oamenii la vot

Cu toate acestea, medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babes” din Timișoara îndemna de zor românii să meargă la vot. “Este un alt moment important pentru noi toti, un moment de responsabilitate (eu asa l-am considerat intotdeauna) prin care contribuim la directia pe care ne dorim sa mearga lucrurile in localitatile noastre in urmatorii 4 ani.

De aceea, recomandarea mea este sa mergeti la vot, pentru ca tine de fiecare dintre noi sa ne implicam activ, nu doar sa comentam de pe margine, iar tot ce tine de comunitatea noastra, ne priveste direct pe fiecare”, scria medicul Virgil Musta pe Facebook.

Și totuși, pe 30 septembrie, profesorul Alexandru Rafila, credea că numărul mare de cazuri de coronavirus înregistrat în ultimele zile e cauzat de redeschiderea şcolilor

”E normal să fie aşa, copiii sunt mai greu de strunit, vin la şcoală, pleacă de la şcoală. Copiii, adolescenţii sunt cei care se îmbolnăvesc, fac forme banale, dar pot transmite boala unora dintre cei foarte apropiaţi, mai vârstnici, care pot să facă şi complicaţii”, declara acesta.

Adrian Streinu-Cercel, despre finalul pandemiei

Deși în ianuarie ne anunța că are șanse extrem de reduse să ajungă în România, în octombrie, Adrian Streinu Cercel spunea că pandemia se va termina abia în 2023. „Puteţi să faceţi un calcul simplu coroborat cu populaţia României şi să vedeţi cam în cât timp populaţia României va ajunge să treacă toată prin infecţie.

Fiind un virus cu răspândire relativ lentă se va întinde pe circa doi ani de zile. Suntem în 2020, mai puneţi 2021, 2022 şi în 2023 s-ar putea să respirăm uşuraţi”, transmitea managerul Institutului „Matei Balş” din Capitală.

Pe 20 octombrie, la nici o lună după ce trimitea lumea la vot, medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara era de părere că pentru o scădere însemnată a numărului de cazuri de COVID-19 este nevoie de un blocaj total de două sau trei săptămâni, însă “din păcate este an electoral”. El spune că explozia de cazuri va fi greu de stopat: “Acum va trebui să alegem între ce putem salva şi ce nu putem salva”.

Cum s-a pierdut Crăciunul după votare

Mai mult de atât, pe 27 octombrie, același medic trăgea un semnal de alarmă, după numărul mare de cazuri noi anunțate în ultima perioadă, spunând că nu ne putem face planuri de Crăciun în acest an.

“Nu cred că vom avea sărbători de iarnă, și nu cred că putem să sărbătorim morți sau să sărbătorim într-o situație în care multă lume e bolnavă.

Noi vom rămâne la datorie și vom petrece sărbătorile în spitale, iar ceilalți nu se vor putea bucura de petreceri, pentru că toate localurile vor fi inchise și toate evenimentele restricționate”, declara Virgil Musta.