Makaveli, reacție scandaloasă în cazul morții lui Ciprian Pian. Pe cine arată cu degetul influencerul-politician

Makaveli a avut o reacție scandaloasă în cazul morții lui Ciprian Pian, liderul clanului interlop decedat în urma unui infarct miocardic, în timp ce se afla la Penitenciarul Jilava.

Influencerul a reacționat dur . Interlopul în vârstă de 36 de ani a decedat în urma unui infarct, el aflându-se în timpul exercitării unei pedepse cu închisoarea pentru tentativă de omor. El se afla în spatele gratiilor alături de Vasile Duduianu, după ce aceștia ar fi încercat să răzbune moartea unui alt frate de-al lor, Emi Pian.

În ceea ce privește decesul lui Ciprian, Makaveli a reacționat vehement, spunând că, deși acesta ar fi putut fi salvat, statul român nu a depus eforturi pentru a-l salva doar pentru că făcea parte dintr-un clan interlop.

„Dreptate pentru Ciprian Pian! Dacă în penitenciarele din România, vă spun ca să știți, îți ceri să fii tratat de o boală, nu te lasă. Deci în penitenciare, ei nu au spitale și, ăn același timp, nici pe tine nu te lasă să te tratezi. Păi ce facem, îi condamnăm la moarte direct? Nu e normal! Dreptul la viață îl are orice om de pe acest pământ, indiferent de nume și culoare”, a spus Makaveli pe TikTok.

Se cere dreptate după moartea liderului interlop

Potrivit unor afirmații făcute pe TikTok, Makaveli , dar și Administrația Națională a Penitenciarelor, de neimplicare și de imoralitate. El recunoaște, de asemenea, că și el a fost închis o perioadă la Jilava, astfel că știe despre ce vorbește când menționează condițiile din închisoare.

„Familia aia (n.r Duduianu) își plânge un copil, un frate, un tată. Ți-a mers cât ți-a mers, cu mine nu îți merge. Eu am fost închis 1 an și patru luni, pentru că am condus fără permis, am fost și la Jilava, la tine, pe secția a doua. Și chiar aș vrea ca oamenii să fie solidari. Omul a greșit, bagă-l la pușcărie, dar nu îi lua dreptul la viață și la tratament.

Nu poate unul să acuze dureri în piept, cu semne de infarct și tu să vii după șase ore. ANP, nu sunteți în stare să gestionați un penitenciar, închideți-l! Statul român, faceți anchetă! Din punctul meu de vedere, Ciprian Pian putea fi salvat, dar nu ați vrut, pentru că s-a văzut ura de-o aveai pe el”,

Acuzații dure în cazul morții lui Laurențiu Duduianu

Moartea lui Ciprian Pian a născut controverse. În timp ce familia acestuia acuză faptul că interlopul, pe numele său real Laurențiu Duduianu, a acuzat dureri în piept în mod repetat, însă a fost ignorat de cadrele medicale de la penitenciar, reprezentanții unității de corecție susțin că acest lucru nu s-a întâmplat și că primul-ajutor i-a fost acordat conform procedurilor.

Printre vocile care acuză condițiile din penitenciar și inacțiunea medicilor în cazul lui Pian se numără cumnata acestuia, Speranța. Ea a afirmat că lui Laurențiu Duduianu i s-ar fi administrat un medicament destinat ameliorării simptomelor specifice unei afecțiuni psihice. Cu toate acestea, medicamentul prezenta și efecte secundare, printre care mărirea rapidă a ritmului cardiac sau chiar oprirea bruscă a inimii. Din acest motiv, respectivul medicament trebuie administrat doar sub atenția sporită a unui specialist.

Mai exact, soția lui Emi Pian susține că acest medicament administrat în penitenciar a contribuit la moartea lui Ciprian. Ea mai spune că acesta nu ar fi murit din cauza infarctului.

„Un om care face infarct îl duce pe picioare. El era prea tânăr să nu suporte un infarct. Oamenii duc infarctul pe picioare, nu moare nimeni din prima. Mama lui are șapte stenduri, a făcut două infarcturi la inimă! Noi nu am făcut rău nimănui. El era acolo să plătească pentru faptele lui. Pentru această crima premeditată cine plătește? Să se sesizeze toată România, toate instituțiile Poliției Române. Noi suntem judecați pentru orice faptă făcută sau nefăcută, cu intenție sau fără intenție! Faceți dreptate!”, sunt acuzele pe care le aduce cumnata lui Ciprian Pian”, a declarat Speranța pentru FANATIK.