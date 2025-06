Makaveli rupe tăcerea după stenogramele apărute din grupul SOS România: „Nu sunt bătăușul nimănui! Poate m-a confundat cu Jason Statham!”

Makaveli iese la rampă după ce numele său a apărut în stenogramele interne ale SOS România, unde Diana Șoșoacă făcea trimitere la o presupusă „trupă de comando” formată din el și „niște cocalari”. Într-un dialog exclusiv cu FANATIK, tiktokerul are o reacție tranșantă și plină de umor, în același timp, la adresa europarlamentarei.

Makaveli reacționează după mesajele Dianei Șoșoacă din grupul SOS: „Nu sunt omul nimănui!”

Makaveli, apropiat de câțiva membri ai SOS România, a reacționat în exclusivitate după ce au apărut mesaje transmise de Diana Șoșoacă în cadrul partidului. În acele conversații tensionate, divulgate de FANATIK, l că „îl trimite pe Makaveli și toți cocalarii cunoscuți de ea” pentru a rezolva niște probleme interne pe care le avea cu unii deputați și senatori.

ADVERTISEMENT

Tiktokerul a răspuns surprinzător după ce în spațiul public au fost făcute acuzații din partea Dianei Șoșoacă, care îl asociază cu un comportament cu tentă agresivă. În contrast cu această imagine, Makaveli se dezice ferm de astfel de etichete și contestă veridicitatea afirmațiilor.

În exclusivitate, pentru FANATIK, el a ținut să precizeze că nu este persoana violentă descrisă de și că nu are nicio legătură cu presiunile sau amenințările insinuate.

ADVERTISEMENT

„Mă disociez total de cele spuse de doamna Șoșoacă. Mie mi se par niște prostii! Eu nu știu de unde își permit unii sau alții să folosească numele meu. Eu nu am nicio problemă cu nimeni, indiferent de etnie, religie sau orice! Să nu mai spun că, în primul rând, eu nu sunt bodygoard. Nu sunt din ăsta bătăuș! Plus că, nu-s la ordinele dânsei.

Vreau sa se menționeze, și să fie clar, eu nu sunt angajatul doamnei Șoșoacă. Nu am treabă cu ce face sau spune. O respect, însă eu am calea mea. Doamna Diana poate să spună și că s-a întâlnit cu extratereștrii, nu e problema mea. Eu nu sunt la ordinele dânsei. Nu am fost niciodată!

ADVERTISEMENT

Faptul că este o amiciție între noi e una, alta este ce scrie dânsa acolo! Eu nu am treabă cu așa ceva! Subliniez, nu sunt un bătăuș, nu am fost niciodată! Asta se poate vedea! Eu fizic nu cred că aș putea să bat pe cineva! Doar muzical, atât!”, a declarat Makaveli, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Makaveli respinge etichetele și dezvăluie adevăratul său rol: „Nu sunt parte din jocurile Dianei Șoșoacă, ci consilier onorific și curier al lui Ninel Peia”

Makaveli a fost luat prin surprindere și de vorbele Dianei Șoșoacă, în care pare că îl include într-un grup pe care îl numește „cocalari”. Tiktokerul a dorit să clarifice imediat că el nu are nicio legătură directă cu lidera SOS România și nici cu activitățile ei. Oficial, Makaveli spune că rolul său este unul diferit: el este consilier onorific și curier al lui Ninel Peia, ceea ce îl plasează într-o cu totul altă poziție decât cea sugerată în declarațiile Dianei Șoșoacă.

„Nu m-a asociat cu cocalarii! Acolo văd că scrie: „îl trimit pe Makaveli și toți cocalarii pe care îi cunosc”. Nu știu dacă a vrut să spună că și eu sunt cocalar. Deși, se știe cine este tata, Viorel Vancea! El a fost fotbalist, a jucat la Universitate, la UTA Arad, în străinătate! Nu se pune discuția că aș fi!

Imaginea mea este de consilier onorific și curier al domnului Ninel Peia. Locul meu este lângă dânsul. Oricine altcineva încearcă să se folosească de mine, pentru alte scopuri, este doar la nivel declarativ! Sau doar minte! E treaba fiecăruia! Dar probabil se referea că trupa de comando este formată din mine, plus niște „cocalari” ai dânsei.

Oare este posibil să mă fi confundat cu Jason Statham, din Curierul?! Știm cu toții filmul! Și să aibă impresia că un curier este la fel ca în film: știe și bătaie, karate! Posibil, doar că nu e cazul la mine!”, a mai menționat cunoscutul tiktoker.