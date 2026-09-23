Sport

Scandal de proporții! Un fotbalist francez ar fi fost bătut de oamenii fostului agent pentru banii din transfer

Fundașul senegalez Malang Sarr ar fi fost victima unui incident violent în timpul cantonamentului. Doi oameni trimiși de fostul său agent l-ar fi lovit pe internațional.
Gabriel Neagu
23.09.2026 | 20:30
Scandal de proportii Un fotbalist francez ar fi fost batut de oamenii fostului agent pentru banii din transfer
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Malang Sarr ar fi fost lovit de oamenii fostului sau agent. sursa foto: hepta
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Malang Sarr s-a despărțit, în vara acestui an, de RC Lens, și a luat drumul fotbalului din Arabia Saudită. Totuși, aventura sa la NEOM a început cum nu se putea mai rău.

Malang Sarr ar fi fost lovit de oameni fostului său agent

Fotbalistul rămas liber de contract a reușit să semneze cu NEOM, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite, la două zile distanță de momentul despărțirii de Lens. Fundașul senegalez a fost convins să se alăture echipei pentru un salariu de 13.000.000 de lire sterline în următorii trei ani. Mutarea nu a fost intermediată de niciun agent, motiv pentru care suma completă urma să îi revină lui.

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Unul dintre agenții fotbalistului s-ar fi simțit deranjat de faptul că nu a încasat niciun comision de pe urma mutării. Sarr susține că a negociat personal cu președintele clubului saudit, potrivit Daily Sports.

În luna iulie, fundașul se afla în cantonament cu NEOM, în orașul spaniol Marbella. Aflat la o masă, alături de doi colegi, ar fi fost părtașul unor momente horror. Doi francezi ar fi intrat în hotel, l-ar fi târât pe Malang Sarr și ar fi început o conversație aprinsă.

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Motivul disputei ar fi chiar legat de comisionul agentului, iar fundașul ar fi fost pălmuit de oamenii trimiși de fostul său reprezentant. După acel moment, poliția spaniolă și un oficial al Consulatului Arabiei Saudite ar fi mers la hotel, potrivit The Sun.

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Fotbalistul a negat incidentul pentru presa franceză, însă clubul NEOM ar fi sporit securitatea după momentul respectiv. Malang Sarr nu a depus nicio plângere la poliție.

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Malang Sarr se impune la NEOM

Fundașul cu experiențe în Ligue 1, Liga Portugaliei și Premier League s-a adaptat rapid la fotbalul din Arabia Saudită. Malang Sarr a fost integralist în toate cele 8 meciuri disputate de NEOM în acest sezon și a purtat banderola de căpitan în eșecul contra echipei lui Brandan Rogers, Al-Qadsiah, 0-2.

Deși aleargă în medie mult mai puțin comparativ cu distanța pe care o parcurgea în 90 de minute pentru Lens: 8.6 kilometri per meci față de 12 kilometri, Malang Sarr are evoluții apreciate: 7.3 este nota medie a aparițiilor sale la NEOM, potrivit SofaScore.

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Fundașul colaborează în centrul defensivei cu fostul stoper al lui Nantes: Nathan Zeze. Alți colegi pe care i-a cunoscut în Hexagon sunt Said Benrahma (fost jucător OL și Angers), Amadou Kone (fost jucător Reims) și Alexandre Lacazzette (fost jucător OL).

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