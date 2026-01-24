Sport

Malcom Edjouma a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar acum a fost prezentat oficial la o nouă echipă!

Malcom Edjouma e istorie la FCSB. Mijlocașul francez a plecat de la campioana României în această iarnă, iar acum a fost prezentat de noul său club.
Mihai Dragomir
24.01.2026 | 05:30
Malcom Edjouma și-a găsit echipă. Unde a fost prezentat oficial după plecarea de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Malcom Edjouma a spus adio campioanei României, el plecând de la FCSB în această iarnă. Mijlocașul francez și-a găsit rapid un nou club. Vezi cine este echipa care l-a prezentat oficial.

Malcom Edjouma a fost prezentat oficial în China

Perioada de iarnă a venit cu noi schimbări la echipele din SuperLiga, dar și în carierele unor jucători. FCSB s-a despărțit de mijlocașii Adrian Șut și Malcom Edjouma.

În cazul fotbalistului român, FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de pe 8 ianuarie că va semna cu Al-Ain. Cel din urmă jucător, deși mai primise o șansă după evoluțiile din ultimele 3 jocuri ale FCSB-ului din 2025, nu a mai continuat. Mihai Stoica a anunțat de sărbători că Edjouma nu va mai rămâne la FCSB.

Acum, la scurt timp după despărțirea de campioana României, Malcom Edjouma a fost prezentat la Qingdao Hainiu, locul 14 din China. El va fi adversar cu Alex Mitriță (Zhejiang FC), Andrei Burcă și Alexandru Ioniță (ambii la Yunnan Yukun).

Mesajul lui Edjouma la despărțirea de FCSB

Edjouma a ajuns la FCSB la începutul anului 2022, de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 330.000 de euro. După 4 ani petrecuți la echipa bucureșteană, mijlocașul francez a postat un mesaj de mulțumire pe contul său oficial de Instagram. El s-a declarat mândru de ceea ce a realizat alături de campioana României.

„Astăzi plec ca un om, format de patru ani intenși de muncă, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții. FCSB nu a fost doar un club pentru mine.

A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu ca jucător și ca om. Plec cu capul sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani”, a scris, printre altele, Malcom Edjouma pe rețelele sociale.

  • 29 de ani are Malcom Edjouma
  • 800.000 de euro este cota actuală a mijlocașului
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
