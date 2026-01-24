Malcom Edjouma a plecat pe ușa din dos de la FCSB, iar acum a fost prezentat oficial la o nouă echipă!

ADVERTISEMENT

Malcom Edjouma a spus adio campioanei României, el plecând de la FCSB în această iarnă. Mijlocașul francez și-a găsit rapid un nou club. Vezi cine este echipa care l-a prezentat oficial.

Malcom Edjouma a fost prezentat oficial în China

Perioada de iarnă a venit cu noi schimbări la echipele din SuperLiga, dar și în carierele unor jucători. FCSB s-a despărțit de mijlocașii Adrian Șut și Malcom Edjouma.

În cazul fotbalistului român, Cel din urmă jucător, deși mai primise o șansă după evoluțiile din ultimele 3 jocuri ale FCSB-ului din 2025, nu a mai continuat.

Acum, la scurt timp după despărțirea de campioana României, Malcom Edjouma a fost prezentat la Qingdao Hainiu, locul 14 din China. El va fi adversar cu Alex Mitriță (Zhejiang FC), Andrei Burcă și Alexandru Ioniță (ambii la Yunnan Yukun).

OFFICIAL✍️ Chinese Super League club Qingdao Hainiu announced the signing of Malcom Edjouma. The 29 yo🇲🇦DM played for Châteauroux, Belfort, Lorient, Viitorul & Botoșani before he joined FCSB in 2022. He scored 18 goals & 8 assists in 123 apps for FCSB since then. — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball)

BREAKING🚨 According to Chinese media, Malcom Edjouma arrived in Qingdao on Jan 22 and is expected to join Chinese Super League club Qingdao Hainiu. The 29 yo🇲🇦DM played for FCSB🇷🇴 since 2022, scoring 18 goals & 8 assists in 123 apps in the last 4 seasons. — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball)

Mesajul lui Edjouma la despărțirea de FCSB

Edjouma a ajuns la FCSB la începutul anului 2022, de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 330.000 de euro. După 4 ani petrecuți la echipa bucureșteană, mijlocașul francez a postat un mesaj de mulțumire pe contul său oficial de Instagram. El s-a declarat mândru de ceea ce a realizat alături de campioana României.

„Astăzi plec ca un om, format de patru ani intenși de muncă, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții. FCSB nu a fost doar un club pentru mine.

A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu ca jucător și ca om. Plec cu capul sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani”, a scris, printre altele, Malcom Edjouma pe rețelele sociale.

