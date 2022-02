Ce clauză are Malcom Edjouma la FCSB: „Sper ca într-un an să dea cineva banii”

. Finanțatorul vicecampioanei a plătit 350 de mii de euro pentru a îl aduce de la Botoșani pe mijlocașul francez, care speră să îi aducă și un profit financiar.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani e cotat de transfermarkt.com la 500 de mii de euro, dar Becali speră să de zece ori mai mult de pe urma unei eventuale plecări ale sale de la FCSB.

Ce clauză de reziliere i-a fixat Gigi Becali la FCSB lui Malcom Edjouma

„E posibil să fi dat și patru sute de mii de euro pe el. Mai mult nu dădeam. Sau poate dădeam, nu știu. Cert e că eu caut de mult un jucător de genul acesta.

Îmi imaginam de când am intrat în fotbal un închizător care să dribleze, să urce cu mingea, să dea gol. De 20 de ani îl caut și am găsit niciunul, până acum.

Eu sper să iau și bani pe el. I-am pus o clauză de cinci milioane de euro lui Edjouma și eu cred că la anul va fi plătită clauza. Cred că într-un an de zile va fi luat de la noi”, a declarat Gigi Becali, la .

FCSB nu se va putea baza pe Edjouma în finalul sezonului regulat. Francezul va rămâne la FC Botoșani pentru ultimele etape. Roș-albaștrii vor conta pe el în play-off, acolo unde, cel mai probabil, îi va lua locul lui Adrian Șut.

„Faptele vorbesc. Edjouma trebuie să vorbească pe teren dacă merită să joace el sau Șut. Eu cred că îl va scoate din echipă de Șut. Caut de mult genul ăsta de jucător. O să vedem. Deocamdată spun ce cred.

Să îl vedem la primul meci. După două-trei meciuri o să vă spun dacă da sau nu. Că am mai văzut jucători care au venit la FCSB, au jucat demențial în primele trei-patru meciuri și după…”, a adăugat finanțatorul FCSB.

Edjouma, al optulea transfer pe axa Botoșani – FCSB

Malcom Edjouma este al optulea fotbalist pe care FCSB îl transferă de la FC Botoșani. Gigi Becali crede că va da lovitura cu francezul, chiar dacă ceilalți șapte l-au nemulțumit.

Cătălin Golofca, Mihai Roman, Aristidis Soiledis, Olimpiu Moruțan, Răzvan Oaidă, Andrei Miron și Denis Haruț au ajuns înaintea francezului la gruparea roș-albastră. De pe urma lui Moruțan, Becali a încasat 4,1 milioane de euro odată cu .

„Niciunul nu m-a mulțumit. Dar, dacă vorbim din punct de vedere material, putem spune că pe Moruțan am luat toți banii dați pe jucătorii de la ei.

Am scos toți banii. Nu mai contează ce a fost. Mi-am scos investițiile. La Hagi am dat 11 milioane și nu am luat decât două, pe Benzar. Sper să îmi scot banii cu Tănase și Coman.

O să îmi scot banii și de la Gică, o să fiu pe plus, dar de la Botoșani, gata, am scos banii. E important să folosești jucătorii, iar apoi să îți scoți investiția”, a conchis Becali.