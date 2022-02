Transferul lui Malcom Edjouma la FCSB, ironizat de fani: “Dacă era așa bun rămânea în Franța!” / “Ar fi super ca rezervă”

FCSB a realizat primul transfer al iernii, mijlocașul central, , de la FC Botoșani, adus pentru 330.000 de euro.

că în contul tranzacției a intrat și împrumutul lui Denis Haruț la Botoșani până la finalul sezonului din Casa Pariurilor Liga 1, însă fanii nu sunt la fel de încântați de mutare precum .

Suporterii FCSB strâmbă din nas la transferul lui Malcom Edjouma: “Se putea şi mai bine”

FCSB a anunțat oficial transferul lui pe pagina de Facebook a clubului, unde fanii au lăsat în mare parte doar comentarii negative la adresa închizătorului francez de 25 de ani.

„Altfel era să-l fi transferat din Franța, fie și din ligile inferioare, decât de la Botoșani, înseamnă că Steaua nu mai este Steaua….”, a spus unul dintre fani, în timp ce alții revin la teoria conspirației între Gigi Becali și Valeriu Iftime: „Gata, iar sunt blaturi în play-off cu Botoșani. Vine Dan Petrescu și zice că s-a dat iar Botoșani la o parte. Normal, doar a fost Gigi la mall să facă cumpărături….!!!!”.

Un alt suporter al lui FCSB îl ironizează pe fotbalistul de orgine marocană: „Se putea și mai bine .. Dacă am mai aduce un mijlocaș, ar fi super ca rezervă”.

Fanii FCSB, val de critici la adresa jucătorului adus la dorința expresă a lui Gigi Becali: „Aici se vede cât de mediocru e fotbalul”

La postarea în care era prezentat Malcom Edjouma s-au adunat zeci de comentarii, care mai de care mai critice la adresa jucătorului: „Dacă era așa bun rămânea în Franța. Aici se vede cât de mediocru este fotbalul în România și mai așteptăm rezultate de la națională? Singura salvare ar fi academiile, dar pentru alea trebuie bani și răbdare”.

Mulți suporteri consideră că principalele probleme ale FCSB sunt în apărare, iar echipa are nevoie de cel puțin un fundaș central: „Bine ai venit!! Jucătorul are gabarit e și marcator, cu toate astea noi în apărare avem probleme, nu în a marca goluri”. „Echipa mai are nevoie de doi fundași centrali și un fundaș dreapta”.

Malcom Edjouma a jucat 20 de meciuri în acest sezon pentru FC Botoșani și a reușit patru goluri și trei pase decisive. Este evaluat conform transfermarkt la 500.000 de euro și va semna cu FCSB un contract pe patru ani. Jucătorul se va alătura lotului lui Toni Petrea înaintea de meciul cu Chindia Târgoviște.

Gigi Becali, impresionat de Edjouma: „E unicat. Genul de fotbalist pe care mi-l doresc de când am intrat în fotbal”

Gigi Becali jubilează după transferul lui Malcom Edjouma și i-a transmis lui Valeriu Iftime că pentru mijlocașul de francez: „A zis ‘fără 330.000, nu-l dau’. L-am sunat după aia și i-am zis ‘îți dădeam și 900 de mii’”.

Patronul FCSB nu înțelege cum un astfel de jucător a scăpat neobservat în Franța și a ajuns să joace în România: „I-am zis lui Meme că de vreo 20 de ani vreau un mijlocaș așa, care să urce cu mingea, să dribleze, să dea și goluri și niciodată n-am avut. I-am zis ‘băi, Meme, hai să-l luăm’. Nici n-am îndrăznit să spun, eu nu prea mai voiam străini, dar am zis că nu înțeleg cum a scăpat el așa și prin Franța. Am zis că ăsta e jucătorul care ne lipsește nouă, care ne-ar da o maturitate jocului”.

Becali i-a făcut o caracterizare cum rar s-a întâmplat în privința vreunui alt jucător: „Un închizător, dar care să știe să iasă cu mingea la picior, care să dribleze, care să paseze, care să urce în atac și care să știe să și marcheze. E unicat. Este genul de fotbalist pe care mi-l doresc de când am intrat în fotbal, dar pe care nu-l găseam”.