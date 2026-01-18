Sport

Malcom Edjouma nu mai semnează în SuperLiga: „Nu pot să mă rog de el”

O formație din Superliga era interesată de transferul unui fost jucător de la FCSB, însă mutarea nu se va finaliza. Patronul clubului a dezvăluit totul.
Bogdan Mariș
18.01.2026 | 16:04
Malcom Edjouma s-a despărțit de FCSB în această iarnă, iar în momentul actual este liber de contract. Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, și-a exprimat interesul de a-l readuce pe mijlocaș la echipă, unde acesta a mai evoluat înainte a semna cu FCSB, însă mutarea nu se va produce.

Malcom Edjouma nu va reveni la FC Botoșani

Valeriu Iftime a anunțat că FC Botoșani nu mai este interesată de Malcom Edjouma, deoarece echipa are variante pentru postul de mijlocaș central. Și aspectul financiar a jucat un rol în decizia omului de afaceri. „Nu, nu mai avem nicio intenție în legătură cu Edjouma. Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție.

Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții. Nu am vorbit cu el și nici nu mi-a spus Leo Grozavu că ar avea nevoie de el. Dacă îmi spunea asta, cu siguranță că făceam niște demersuri și încercam să-l aduc”, a spus patronul celor de la FC Botoșani, conform Digi Sport. Acesta afirma în urmă cu o săptămână că era dispus să îi ofere lui Edjouma un salariu important.

Ce realizări a avut Malcom Edjouma la FC Botoșani

Prima experiență a lui Malcom Edjouma în fotbalul românesc a fost la Viitorul (actuala Farul), în 2020, unde însă a jucat în doar 3 partide. În februarie 2021, mijlocașul semna cu FC Botoșani, unde avea să evolueze timp de un an. Acesta a reușit să marcheze de 4 ori și să ofere 4 pase decisive în cele 23 de meciuri jucate în toate competițiile.

În februarie 2022, FCSB plătea 330.000 de euro pentru a-l transfera pe Edjouma, care a contribuit la cele două titluri cucerite în ultimii ani de gruparea „roș-albastră”. Contractul francezului a expirat la finalul anului trecut, iar o posibilă prelungire a înțelegerii până în vară nu s-a materializat. Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat în cazul fotbalistului francez.

Malcom Edjouma, mesaj pentru fani după despărțirea de FCSB

Malcom Edjouma a transmis un mesaj emoționant după ce contractul său cu FCSB a ajuns la final. „Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staffului, pentru exigență, îndrumare și respect. Colegilor mei, pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui.

Și, cel mai important, fanilor, pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins de la spate, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun. FCSB nu a fost doar un club pentru mine. A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu ca jucător și ca om”, a scris francezul pe rețelele sociale.

  • 800.000 de euro este cota lui Malcom Edjouma, conform transfermarkt
  • 29 de ani are mijlocașul
Acum la punctele de presă!