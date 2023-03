Malcom Edjouma o ține pe FCSB în lupta pentru titlu! Mesaj clar pentru Gigi Becali: ”Dacă nu marchez, sunt schimbat după 45 de minute”. Update

Malcom Edjouma a răbufnit la adresa lui Gigi Becali după ce a marcat golul egalizator în partida FCSB – Universitatea Craiova 1-1, din prima etapă a play-off-ului din SuperLiga.

”Un meci dificil. Prima repriză a fost a lor, dar am avut o reacție bună partea a doua și am revenit. Când vine din linia a doua mă folosesc de fizicul meu și pun presiune pe defensiva adversa, așa am ocazii de a marca.

Sunt foarte fericit că înscriu și de rezultatele pe care le aduc echipei. Îmi place să joc împotriva echipelor mari. Când e dificil trebuie să-ți arăți valoarea, de asta îmi place să joc în asemenea partide.

Pentru mine a fost penalty la Ivan, nu înțeleg decizia arbitrului. Nu mi-am lăsat piciorul în spate, am vrut să trec de el și m-a lovit, moment în care mi-am pierdut echilibrul.

Trebuie să înscriu de fiecare dată pentru a rămâne pe teren. Dacă nu marchez, sunt schimbat după 45 de minute. Nu este responsabilitatea mea. Dacă joc 45 de minute, joc 45! Nu am ce să fac”, a declarat Edjouma.