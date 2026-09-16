Sport

Malcom Edjouma e ca și transferat! Francezul e pe picior de plecare, la 8 luni de la sosirea în China

Malcom Edjouma are un parcurs paradoxal în China. Francezul ar putea pleca de la Qingdao Hainiu, deși este unul dintre cei mai buni fotbaliști. Echipa fostului jucător de la FCSB are probleme grave
Cristian Măciucă
16.09.2026 | 15:20
Malcom Edjouma e ca si transferat Francezul e pe picior de plecare la 8 luni de la sosirea in China
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Malcom Edjouma e ca și transferat! Francezul e pe picior de plecare, la 8 luni de la sosirea în China. FOTO: x @FCLorient
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Malcom Edjouma (29 de ani) nu are parte de un final fericit la Qingdao Hainiu, echipă la care joacă de la începutul lui 2026. Chinezii sunt foarte aproape de retrogradarea matematică, chiar dacă fostul mijlocaș de la FCSB are evoluții apreciate în Super League.

Echipa lui Malcom Edjouma e ca și retrogradată

Malcom Edjouma și-a încheiat socotelile cu FCSB la finalul lui 2025, iar din ianuarie 2026 evoluează pentru Qingdao Hainiu, din prima ligă chineză. Echipa francezului a avut însă un start dificil de campionat. QD Hainiu a început sezonul de la -7 din cauza unei implicări mai vechi a clubului într-un scandal amplu de corupție, pariuri și meciuri trucate. A fost motivul pentru care nouă cluburi din Super League au început cu depunctări, dar cea mai afectată e formația lui Malcom Edjouma.

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Qingdao Hainiu e cu un pas în liga secundă din China. Din Super League au mai rămas patru etape de jucat, iar echipa lui Edjouma este pe ultimul loc, cu 14 puncte, la 11 lungimi de poziția care asigură salvarea. Retrogradarea matematică a lui QD Hainiu poate deveni oficială în următoarea rundă, după partida cu Beijing Guoan, de pe 10 octombrie.

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Edjouma e asaltat cu oferte: „Cel mai bun raport calitate-preț”

Deși echipa sa e cu un picior în liga a doua, Malcom Edjouma nu duce lipsă de oferte. El este unul dintre cei mai buni fotbaliști de la Qingdao Hainiu. În 22 de partide, francezul a înscris 6 goluri și a oferit 2 assist-uri. Conform jurnaliștilor de la Qingdao Daily, Malcom Edjouma a semnat un contract valabil pe doi ani cu Qingdao Hainiu, fără să includă o clauză care să-i permită să plece liber de contract în eventualitatea retrogradării. În aceste condiții, mijlocașul ar putea continua la formația chineză și în liga secundă sau ar putea fi transferat în perioada de mercato din iarnă.

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Publicația Sohu susține că francezul de origine marocană ar putea deveni o țintă importantă pentru mai multe cluburi din prima ligă chineză în pauza de iarnă. Jurnaliștii chinezi au evidențiat versatilitatea fostului mijlocaș de la FCSB, dar și cifrele sale defensive. Edjouma ocupă locul secund în clasamentul mijlocașilor din campionat în ceea ce privește numărul de deposedări.

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„Acoperă o zonă foarte largă a terenului și oferă multă siguranță la mijloc, fiind cel mai de încredere scut din fața apărării echipei. De asemenea, are calități importante pe plan ofensiv, fiind deosebit de periculos prin loviturile de cap și șuturile de la distanță. Bilanțul său de șase goluri și două pase decisive în 22 de apariții îl transformă într-unul dintre mijlocașii străini cu cel mai bun raport calitate-preț din Superliga Chinei”, a scris Sohu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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