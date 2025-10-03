Malcom Edjouma, pus la zid după accidentare: „Sfidător! Cineva de la FCSB trebuia să iasă și să-și ceară scuze celor 25.000 de oameni din tribună”

Coşmarul FCSB-ului cu Young Boys a început din minutul 10, când . Roş-albaştrii au luat gol în inferioritate numerică şi nu au mai putut reveni pe tabelă.

Andrei Vochin, deranjat de atitudinea mijlocașului la meciul cu Young Boys Berna

Andrei Vochin l-a pus la zid pe Malcom Edjouma pentru atitudinea arătată în meciul cu Young Boys. Mijlocaşul a ieşit instantaneu de pe teren şi intrarea lui Tănase a venit abia trei minute mai târziu:

„Aseară m-a deprimat la un moment dat. Mă gândeam după primul sfert de oră că cineva ar trebui să iasă cineva din club să îşi ceară scuze celor 25.000 de oameni din tribune şi dacă ar putea, să le dea banii înapoi pentru modul în care au abordat meciul câţiva jucători din primul „11”.

Totul a plecat de la atitudinea lui Malcom Edjouma. Este inadmisibil când ţi se întâmplă să ai o afecţiune musculară să ieşi imediat de pe teren. Mă uitam la alt jucător, care s-a bandajat, a forţat.

El ştia că nu mai poate să continue. Dar a câştigat timp pentru ca alt jucător de pe bancă să intre. Edjouma iese de pe teren cu o atitudine sfidătoare la adresa oamenilor.

O atitudine care nu are nimic de a face cu echipa. Un minim spirit de sacrificiu. Pur şi simplu stau pe teren până se face schimbarea. Stau, nu fac altceva. O atitudine inadmisibilă.

El poate să se apere să spună că l-au trimis să se antreneze nu ştiu unde. Dar dacă eşti profesionist, te gândeşti la echipă. Ce, ai făcut fractură? Stai pe teren chiar dacă te mişti mai greu şi întârzii momentul”, a spus Vochin.

Ce s-a întâmplat cu Edjouma înainte de startul sezonului

Malcom Edjouma a fost exclus din lotul FCSB înainte de startul sezonului. Patronul roş-albaştrilor s-a răzgândit după eliminarea din preliminariile Champions League şi mijlocaşul a fost reintrodus în lot înaintea confruntării cu Drita.

Andrei Vochin a mai punctat o problemă la FCSB, lipsa de reacţie a antrenorului. Nici Elias Charalambous şi nici Mihai Pintilii nu i-au transmis lui Edjouma să mai rămână în teren:

„Intervine autoritatea antrenorului. Îl împinge pe teren, stai acolo. Iar această reacţie nu am văzut-o. Să ne amintim la Constanţa în meci de titlu că Florinel Coman a ieşit de pe teren.

Este o chestiune de autoritate. Toate acestea se răsfrâng asupra suporterilor. Îţi bagă nişte bani în buzunar. S-au luat câteva sute de mii de euro. Măcar din respect, joacă aşa cum ai jucat şi în ultimii doi ani.

Am impresia că a fost genul de meci pe care ţi-l asumi că îl pierzi. Dacă tu, ca jucător, mergi cu această atitudine, culminând cu cea a lui Edjouma, nu mai chema lumea la stadion”, a spus Vochin.

Contra-exemplul Romanchuk la Rakow – Universitatea Craiova: „Asta înseamnă ucrainean!”

Marius Şumudică l-a dat exemplu pe Romanchuk . Deşi a suferit o lovitură la cap, fundaşul ucrainean s-a bandajat şi a continuat meciul:

„L-ai văzut pe Romanchuk. I-a crăpat fruntea şi a stat, l-au bandajat. Asta înseamnă ucrainean, cu sânge. Nu că îmi vine să vărs, că am comoţie. Bă, am murit pe teren.

Şi sunt foarte multe probleme musculare. Edjouma şi Graovac nu au jucat meci de meci. Iar ieri, o viteză în minus faţă de Young Boys. Au pierdut toate duelurile. Dacă Târnovanu nu prindea o zi bună, pierdea 5 sau 6-0″, a remarcat Şumudică.