FC Hermannstadt a înregistrat o serie remarcabilă de rezultate pozitive, motiv pentru care se menține în cursa pentru ocuparea unui loc de play-off. Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, a dat din casă în ceea ce privește cheia succesului de la gruparea pe care o conduce.

Măldărășanu a dezvăluit mutarea câștigătoare după ce acum două luni era dat afară de la Sibiu: „Am făcut urât în vestiar după 1-1 la FCSB!”

Marius Măldărășanu, , rămâne concentrat pe acțiunea din Superligă, unde formația Sibiului se clasează pe locul 9, cu 30 de puncte strânse în 23 de etape.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român a resuscitat echipa în timpul confruntărilor din toamnă, când se afla la un singur pas de a fi demis. Fără meci pierdut indiferent de competiție din data de 9 noiembrie 2024, Măldărășanu a dezvăluit ce schimbări a realizat pentru a obține rezultatele dorite.

“Un ochi îl arunc acolo sus (n.r. – la zona play-off-ului), asta le-am spus și băieților, dar nu vreau să uit și n-am cum să uit unde eram acum două luni, două luni jumate, știți cum e campionatul ăsta nebun…

ADVERTISEMENT

Nu m-a anunțat nimeni (n.r. – că va fi demis), mi-am văzut de treabă, dar asta spun și acum, chiar dacă suntem pe locul 9, am făcut 30 de puncte… Două înfrângeri te pot duce iar acolo și în funcție de celelalte.

Vreau să fiu foarte echilibrat, asta le cer și băieților, mai sunt 7 meciuri, dar e adevărat, putem, nu e ușor, ai 3 echipe să bați sub tine dacă ne uităm la Sepsi, Petrolul și Rapid. Rapidul care și-a revenit acum și are rezultate. Nu e ușor.

ADVERTISEMENT

Știți cum e, în astfel de momente grele, în general se caută vinovați și se aruncă cu noroi, eu am căutat soluții. Am găsit soluții, atâta am schimbat, doar sistemul.

Nu mă gândeam vreodată, când m-am luat de antrenorat, că voi juca 3-5-2, dar primisem și multe goluri la un moment dat, 13 goluri în 3 meciuri parcă și trebuia să schimbăm ceva”, a spus Marius Măldărășanu, invitat prin convorbire telefonică la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

“Cred că asta a fost mutarea câștigătoare. Le-am dat mare încredere jucătorilor”

Mai mult, antrenorul celor de la FC Hermannstadt, , susține că un alt factor important, încrederea pe care a oferit-o jucătorilor săi, a contribuit enorm la seria invincibilă de meciuri.

Da, cred că da, cred că asta a fost mutarea câștigătoare (n.r. – schimbarea sistemului de joc), pentru că știți în perioadele alea când se căutau vinovați, eu m-am comportat la fel, antrenamentele au fost aceleași din punct de vedere tactic, dar am perseverat în ceea ce lucrasem până acolo și credeți-mă, le-am dat foarte mare încredere (n.r. – jucătorilor).

Am făcut mai urât în pauza meciului din etapa trecută de la FCSB și după meci decât am făcut în vestiar când pierdeam 0-4 acasă cu Sepsi, 4-1 la Petrolul, 3-0 la Buzău”, a adăugat Marius Măldărășanu.

Următoarea confruntare din campionatul intern pentru sibieni va fi pe 31 ianuarie, de la ora 17:00, pe teren propriu împotriva arădenilor de la UTA, grupare aflată o poziție mai jos în clasament, pe 10 în acest moment.

Măldărășanu a dezvăluit mutarea câștigătoare după ce acum două luni era dat afară de la Sibiu