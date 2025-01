. În urma acestui rezultat, sibienii au ajuns în zona locurilor de play-off. Antrenorul echipei, Marius Măldărășanu, a vorbit despre situația sa la echipă, . Vineri, 31 ianuarie, Hermannstadt a remizat pe teren propriu cu UTA, scor 0-0.

Măldărășanu, final de contract la Hermannstadt! „Am vorbit 5 minute de prelungire, apoi au venit 6 eșecuri la rând!”

FC Hermannstadt nu a mai pierdut din luna noiembrie în campionat și se gândește serios la locurile de play-off. Cu 31 de puncte acumulate în primele 24 de etape, sibienii se află la doar 4 lungimi de Rapid, care ocupă locul 6 în Superligă.

Marius Măldărășanu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre contractul său, care este scadent la vară. Antrenorul a mărturisit că dorește să se încheie campionatul, iar atunci va lua o decizie. Conducerea de la FC Hermannstadt a vrut să îi ofere prelungirea în toamnă, însă la acel moment discuțiile au durat doar 5 minute, acestea fiind urmate de 6 înfrângeri consecutive cu Măldărășanu pe bancă.

„(n.r – Tu cât mai ai contract?) Mai am până în vară! Aștept să terminăm campionatul și vedem atunci. Important e ca jucătorii să fie focusați pe ceea ce au de făcut. Nu vreau să apară vreo chestie că plec sau ceva de genul.

(n.r – Ți s-a propus o ofertă de prelungire?) Discuția asta a fost înainte de meciul cu Petrolul, când ne-au bătut 4-1. A fost o discuție de 5 minute, după au venit 6 înfrângeri la rând”, a declarat Marius Măldărășanu.

„Trebuie să fii alături de mine la greu ca să mă câștigi”

Marius Măldărășanu a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și i-a transmis că în momentul de față nu există o ofertă de prelungire. Totodată, antrenorul ia în calcul că se apropie de finalul unui ciclu, acesta fiind de 4 ani la FC Hermannstadt.

„Trebuie să fii alături de mine și la greu ca să mă câștigi! La bine toată lumea e alături de tine. Nu am o ofertă de prelungire în momentul de față. Nu se știe ce poate apărea pe parcurs.

În vară fac 4 ani de când sunt aici. Ciclul s-a cam schimbat în vară, când am pierdut 11-12 jucători, atunci s-a dus un ciclu. Vizavi de mine, ca antrenor, am 4 ani și probabil e ok, e suficient, vom vedea”, a încheiat Marius Măldărășanu la FANATIK SUPERLIGA.

Înainte să devină antrenorul de la FC Hermannstadt, în vara anului 20211, Marius Măldărășanu le-a mai pregătit pe Astra Giurgiu, în intervalul iulie – septembrie 2018, și Metaloglobus, între iunie – mai 2019/2020.

