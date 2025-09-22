Măldărășanu, înjurat de fanii Rapidului: „Îmi spuneau că nu jucăm pe bune cu FCSB! Cum să mă dau la o parte?! Nu mă aşteptam”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Măldărășanu a fost șocat de primirea avută pe Giulești la Rapid - Hermannstadt 1-2. Antrenorul sibienilor a fost înjurat de fanii care cândva îl adulau
Cristian Măciucă
22.09.2025 | 22:01
Marius Măldărășanu a rămas cu un gust amar după Rapid – Hermannstadt 1-2. Antrenorul sibienilor a dezvăluit că a fost înjurat de fanii din Giulești.

Marius Măldărășanu e antrenorul care a provocat prima înfrângere a Rapidului în acest sezon de SuperLiga. Hermannstadt s-a impus cu 2-1 în Giulești, dar tehnicianul în vârstă de 50 de ani a plecat dezamăgit. A fost înjurat de fanii cărora le-a adus atâtea bucurii, inclusiv ultimele două titluri de campioni.

„Apropos de un suporter, care m-a tot înjurat după ce am egalat la 1-1. După meci m-am întors la el și normal că l-am întrebat de ce mă înjură, că e munca mea. Și el mi-a răspuns că nu jucăm cu FCSB. 

I-am zis să se uite în spate puțin. Anul trecut i-am bătut 2-0 pe FCSB, din postura de campioană, iar la ei acasă ne-au egalat în minutele de prelungiri. Anul ăsta, în prima etapă, ne-au egalat în minutul 92. Altă rivală a Rapidului, Dinamo. Am câștigat contra lor, 2-0, 4-0. Am și pierdut și cu FCSB și cu Dinamo, că nu suntem Man City. Dar nu poți să zici că nu jucăm cu ăia sau ăia.

Îl înțeleg că era supărat, dar nu te aștepta ca un fost rapidist, antrenor al altei echipe, să se dea la o parte. Sau chestii de genul. Eu am pățit-o și la Petrolul. Că am jucat la Liga 2, Liga 3, ne-am întâlnit ca adversari și unii ar vrea să mă dau la o parte sau cine știe ce să fac. Prefer să nu antrenez la Rapid sau Petrolul dacă ei gândesc așa. Prefer să merg prin străini și să fac treabă. 

Ieșirea aia de la final m-a deranjat. Nu mă așteptam, dar asta e viața. (n.r. – Până la urmă s-a liniștit acel fan?) Să știi că a părut rușinat și le mulțumesc celorlalți din jur, care m-au aplaudat și au zis ‘Măldă, lasă-l în pace’”, a declarat Marius Măldărășanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

  • 9 trofee a câștigat Marius Măldărășanu în calitate de fotbalist al Rapidului

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
