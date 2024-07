Măldărășanu, mulțumit după egalul cu Universitatea Craiova: „Cred că este un rezultat echitabil”

Marius Măldărășanu a început noul sezon în Superliga cu un egal

Prima repriză a partidei dintre Hermannstadt și Craiova le-a aparținut sibienilor, care au avut cele mai importante ocazii, însă în repriza a doua introducerea lui , oltenii dominând copios restul de 45 de minute.

Cel mai bun jucător al partidei a fost portarul echipei antrenate de Marius Măldărășanu, Cătălin Căbuz. Protectorul dintre buturi se declară mulțumit cu punctul obținut în fața Universității Craiova.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și până la urmă să luăm un punct. E greu! Eu zic că am stat foarte bine tactic, ne-am dat toți viața în această seară și ne-a răsplătit Dumnezeu.

Eram și înainte foarte concentrat (n.r înainte să fie definitiv jucătorul lui Hermannstadt). Încerc să-mi fac treaba cât mai bine la fiecare meci. Mă bucur că am făcut bine în această seară. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, iar dacă la final suntem acolo (play-off) suntem fericiți”, a declarat Cătălin Căbuz la .

Marius Măldărășanu s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, antrenorul considerând că rezultatul de egalitate este cel corect.

„Cred că rezultatul este echitabil. Prima repriza a fost a noastră, ca joc, ca ocazii, iar în a doua repriză puteau închide ei scorul și să plece cu cele trei puncte..dar poate că nu era meritat.

Am suferit la nivelul băncii. Normal că a intrat Mitriță, care este un jucător care poate face diferența. În anumite momente și-a făcut treaba Căbuz, că de asta este acolo, între buturi”, a spus Marius Măldărășanu, conform sursei amintite mai sus.

Marius Măldărășanu, săgeți către conducerea clubului Hermannstadt

Antrenorul celor de la Hermannstadt a trimis săgeți către conducere! Măldărășanu este dezamăgit de campania de transferuri, tehnicianul spunând că o să aibă nevoie de un timp de gândire în săptămâna ce urmează.

„Avem probleme! Am tot vrut jucători cu experiență, eu nu mă uit la buletin! Nu contează că are cineva 34 de ani, dacă poate să ne ajute. Jucătorii tineri cresc lângă cei cu experiență, așa nu se poate! Am tot vrut jucători, iar din diferite motive nu s-au adus. O să fie dificil!

Suntem conștienți, nu este ușor! Anul trecut am pierdut trei jucători pe parcursul turului. Anul acesta deja a plecat Para (Daniel Paraschiv) înainte de prima etapă. Îmi este foarte greu! Mă gândesc și la mine! Am stat aici și când a fost depunctarea, și când au fost pierduți anumiți jucători. Săptămâna viitoare o să fie plină de gânduri”, a completat Marius Măldărășanu.