„Maldăre de bani în fiecare seară!”. Poveşti fabuloase cu Mitică Dragomir şi Nicu Ceauşescu la barul „Melody”, condus de Viorel Păunescu

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Memoria lui Viorel Păunescu, înmormântat la începutul acestei săptămâni, a fost evocată de Dumitru Dragomir la „Profeţiile lui Mitică”, acesta povestind întâmplări din perioada când fostul conducător al Stelei conducea legendarul bar „Melody”, un reper al vieţii de noapte şi al divertismentului din perioada comunistă.

Dumitru Dragomir despre barul Melody: „Ca român, intrai numai dacă aveai pile la Păunescu, în rest erau numai străini”

Dumitru Dragomir a fost prieten bun cu Viorel Păunescu, o prietenie care s-a întins pe durata a mai bine de cinci decenii. „Stăteam uneori cu Păunescu mai mult decât stăteam cu familia mea. Ne ştiam de 55 de ani! Eu când am venit aici stăteam numai la Melody”, şi-a început fostul şef al LPF istorisirea despre acele vremuri.

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„Erau la Melody 25-30 de balerine, dintre care 20 ucrainence. Erau frumoase rău! Şi ce şi nevastă-sa, Ani! Ca la Paris, la „Mon Jardin”. Stăteau străini la coadă să intre, erau cozi uriaşe! Numai străini!”, a descris Dragomir atmosfera acelui loc.

Spectacolul dinăuntru merita toţi banii, după cum dă asigurări fostul politician şi om de fotbal. „Făceau spectacol, cabaret! Cântau Dan Spătaru, Gil Dobrică… Erau zece cântăreţi pe seară! Se făceau maldăre de bani de la străini. Ca român intrai numai dacă aveai pile la Păunescu, în rest erau numai străini. Intra Giovanni, Gigi, Serghei… Eu aveam o funcţie că se dădeau toţi la o parte când intram. Eram miliţian, eram comandant de unitate! Păi dacă aveam maşină Cherokee pe vremea lui Ceauşescu! Prima care a intrat în România. Copiii lui Ceauşescu nu aveau maşină ca a mea. Îmi cereau mie maşina să se plimbe cu ea”, a mai povestit Dragomir.

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Mitică Dragomir, chemat la şeful Securităţii din cauză că i-a împrumutat maşina lui Nicu Ceauşescu

Însuşi maşina. Întreaga poveste a fost redată în amănunt de acesta, la „Profeţiile lui Mitică”. „Îmi spune: ‘Bă, dă-mi şi mie maşina diseară’. Îi spun: „Bă, nu ţi-o dau!’ M-a luat la înjurături. ‘Ţi-o dau, dar ne vedem în faţa ambasadei SUA, ca să fie pază. Laşi maşina ta acolo, în faţă, eu nu merg cu maşina ta. Şi tu o iei pe a mea’. ‘Când?’ ‘Peste cinci minute’. Am plecat de la Melody, am tras maşina în faţa Ambasadei SUA, a venit el, a lăsat-o pe-a lui acolo, i-am dat cheia şi a plecat cu maşina mea”, a derulat Dragomir firul evenimentelor.

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În continuare lucrurile nu aveau însă să decurgă însă la fel de uşor, după câteva ore Mitică Dragomir fiind chemat la ordine de fostul şef al Securităţii, Tudor Postelnicu. „A doua zi dimineaţa, la ora 7 fără un sfert, sună telefonul. ‘Repede la tovarăşul Postelnicu!’ Am ştiut sigur că e belea cu maşina. Îmi spune: ‘Tâmpitule, te-ai nenorocit! De-aia ţia-m dat eu aprobare să iei maşina asta? Dacă se întâmpla să facă accident? 25 de ani de puşcărie luai’. ‘Tovarăşul ministru, n-am avut loc de întors, pentru că mă nenoroceam dacă ziceam nu. Uitaţi ce am făcut. M-am dus în faţa ambasadei SUA, ca să se filmeze tot. I-am dat cheile, dar eu nu am plecat cu maşina lui’. Se uită la mine: ‘Bă, dar multă minte ai, bă, tâmpitule! Bravo! Deci tu ai gândit?’, ‘Bineînțeles, tovarășul ministru, să nu dăm de necazuri”, a dezvăluit Dragomir ce i s-a întâmplat în biroul ministrului.

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