Mălina Avasiloaie, fina lui Nicole Cherry, a stabilit data nunții! Când va avea loc petrecerea

Mălina Avasiloaie și soțul ei, medicul Alin Gabor, și-au botezat sâmbătă, 15 octombrie, băiețelul. A fost o zi emoționantă pe care au petrecut-o alături de nașii lui Zian, Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, dar momentul nu a fost urmat de o petrecere fabuloasă, așa cum se obișnuiește. Cu toate acestea, creștinarea lui Zian va fi marcată de o petrecere care va avea loc odată cu nunta pe care o pregătesc cei doi părinți.

Mălina Avasiloaie a stabilit când face petrecerea de nuntă

Frumoasa și cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere Mălina Avasiloaie și-a creștinat sâmbătă, pe 15 octombrie 2022, băiețelul. Cu această ocazie cei doi au stabilit și când va avea loc petrecerea de botez a micuțului. Și, pentru că vor să aibă alături mulți oameni, vor face, în aceeași zi, și nunta.

Mălina Avasiloaie, cunoscută publicului după ce a lansat piesele “Pupătura” și “Vreau să sparg paharul”, a devenit mămică în data de 2 august 2022. Ea a adus pe lume un băiețel căruia i-a dat numele Zian și care a fost botezat sâmbătă, 15 octombrie, într-un cadru restrâns.

“Ne bucurăm că l-am creștinat pe Zian, iar acum are îngerul lui păzitor. Am petrecut în familie, într-un cadru restrâns, pentru că avem atât de mulți prieteni în toată țara, încât ne-ar fi fost aproape imposibil să-i adunăm pe toți la două evenimente. De aceea am ales ca petrecerea de botez propriu-zisă să aibă loc odată cu nunta, la anul, pe 7 iulie” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO Mălina Avasiloaie.

“Acum începe viața! E totul de poveste!”

au decis să-și unească destinele după doar 5 luni de la prima întâlnire. La 24 de ani, frumoasa cântăreață a acceptat cererea în căsătorie a iubitului ei și pe data de 12 martie 2022 cei doi și-au oficializat relația. Alături de ei erau nașii lor, Nicole Cherry și Florin Popa. Iar pe data de 2 august frumoasă cântăreața .

“Nici nu știu cu ce să încep, nu poate fi descris așa ceva în cuvinte. Dacă eu credeam că am realizat ceva și am fost fericită până acum, multiplicați asta cu X și nici atunci nu ajungeți la fericirea pe care o simt. Acum începe viața! E totul de poveste!”, spunea Mălina Avasiloaie în exclusivitate pentru FANATIK, imediat după naștere.

Mălina Avasiloaie, la botez: “Am fost copleșiți de tot ce s-a întâmplat”

Sâmbătă, la botez, mămica a fost foarte cuminte, că nu a plâns și nu a protestat atunci când preotul l-a scufundat în cristelniță. În schimb părinții și nașii au fost foarte emoționați de moment.

“Zian a fost atât de cuminte în biserică și n-a scos nici măcar un sunet când a fost scufundat în cristelniță. Era curios de luminițele din biserică și de toate persoanele noi pe care le-a întâlnit, iar noi copleșiți de tot ce se întâmplă”, spune, pentru FANATIK, Mălina Avasiloaie.

Cine este soțul Mălinei Avasiloaie: “Am trăit cu Alin dragostea la prima vedere”

Mălina Avasiloaie a vorbit, în repetate rânduri, despre povestea de dragoste pe care o împărtășește cu soțul ei, medicul stomatolog Alin Gabor, frumoasa artistă cunoscându-l la o petrecere și îndrăgostindu-se la prima vedere.

“Ne-am cunoscut într-o seară de august la malul marii, la un party. Eu eram suferindă, parcă să mai aștept pe cineva în viața mea. Am trăit cu Alin dragostea la prima vedere.

Din prima clipă când ne-am intersectat privirile, nu ne-am mai luat ochii unul de la celălalt până când și-a făcut curaj Alin să vină la mine să facem cunoștință. Din momentul ăla am rămas îmbrățișați”, declara Mălina Avasiloaie despre soțul ei.