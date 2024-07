Mălina Călugăreanu, interviu emoţionant pentru Fanatik după eliminarea de la JO: „M-am luptat până la capăt, mi-am dorit până la final!”. Exclusiv

. Floretista a fost învinsă de italianca Alice Volpi, cu scorul de 9-15, după ce în turul doi românca reușea o victorie fabuloasă în fața Japonezei Yuka Ueno, scorul fiind 15-13 în favoarea sportivei de sub „tricolor”

Mălina Călugăreanu, împăcată după eliminarea din optimi la Jocurile Olimpice: „Eu m-am luptat până la capăt”

După eliminarea din competiție, a oferit un interviu în exlusivitate reporterilor FANATIK de la Jocurile Olimpice. Floretista s-a arătat împăcată după eliminarea de la competiția supremă, românca fiind de părere că a dat tot ce putea pentru a putea obține un rezultat bun.

„Pot spune că de când am ajuns în satul olimpic și până acum au fost foarte multe emoții, însă consider că au fost niște emoții constructive.

Față de Olimpiada trecută, am venit cu lecția învățată. Știam ce trebuie să fac! Ne-am urmărit adversarele încă de acasă și toată periada în care am stat aici. Am stabilit și am urmărit împreună cu antrenorul sportivele. Din păcate, nu a fost rezultatul pe care mi-l doream eu și domnul antrenor, dar mai avem un pic de muncă și vom munci la fel de mult ca până acum.

Nu pot să zic că mi-a lipsit ceva anume (n.r ce crezi că ti-a lipsit în această partidă), pot spune că mă așteptam să fie mai agresivă ea în pregătire, în schimb a fost foarte rutinată, foarte calmă. A fost foarte atentă la cum a pregătit acțiunile.

Eu m-am luptat până la capăt, mi-am dorit până în ultimul moment. Sper că asta s-a observat și pe planșe, pentru că în sufletul meu am crezut până în ultimul moment că pot câștiga.

M-am apropiat la două tușe de ea, sper ca pe viitor să fiu mai focusată pe ceea ce am de făcut în meci. Aici m-a deconcentrat puțin faptul că nu a abordat lupta cum mă așteptam eu”, a declarat Mălina Călugăreanu după eliminarea de la Jocurile Olimpice.

Competia s-a desfășurat într-un palat din Frața

Reporterul FANATIK a întrebat-o pe Mălina Călugăreanu ce a însemnat pentru ea să participe într-un palat și despre cum poate să gestioneze gălăgia din jur, iar floretista a oferit un răspuns pe măsură.

„Emoțiile ar fi fost indiferent de sala în care ne-am fi aflat. Într-adevăr, fiind un palat…care are o rezonanță foarte puternică. E copleșitor să vezi atâția suporteri pentru sportul acesta. E foarte greu să concurezi în același timp cu o franțuzoiacă, pentru că într-adevăr francezii au făcut o galerie nemaipomenită și era greu, pentru noi ceilalți.

Nu mă deranjează gălăgia, eu aud ce este pe margine, dar mă focusez pe ce trebuie. Este imposibil să plachezi o sală întreagă de suporteri.”, a adăugat floretista.

„Pentru mine urmează o vacanță”

Reporterul FANATIK a fost curios despre planurile profesionale de viitor ale Mălinei Călugăreanu, iar românca a oferit un răspuns comic, spunând că tot ce are în cap acum este o vacanță, adăugând după planurile pentru Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, din 2028.

„Momentan urmează o vacanță, urmând ca în septembrie să fie prima competiție de cupă a României, va fi o competiție la nivel național. Urmează ce știm să facem mai bine!

Noi ne dorim cu toții să obținem o calificare împreună la Jocurile Olimpice (n.r. )! Nu știu ce o să fie, pentru că nu știm ce se va întâmpla cu viitoarele generații, dar de muncit, vom munci în continuare!”, a încheiat Mălina Călugăreanu.