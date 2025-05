Maltezii, șocați de randamentul lui Juri Cisotti la FCSB: „Toți mă întrebau de el. Era la o echipă de locurile 5-6”

În urmă cu patru ani, evolua la Sliema Wanderers. În Malta, italianul l-a avut adversar pe Andrei Ciolacu, care joacă și acum la Valletta.

Vestea că Juri Cisotti „rupe norii” la FCSB a ajuns până în Malta

Până în anul 2021, când a venit în Liga 3 din România, la Oțelul Galați, Juri Cisotti a jucat la două formații din Malta. Acolo l-a avut adversar inclusiv pe fostul atacant al Rapidului, Andrei Ciolacu (32 de ani).

Nimeni nu se aștepta ca mijlocașul italian să aibă o evoluție atât de mare. În 2025, Cisotti se laudă cu meciuri ân fazele superioare ale UEFA Europa League și este pe cale să devină campion al României cu FCSB.

„După ce s-a dus Cisotti la FCSB, toți mă întrebau de el. L-am apucat și eu în Malta, era la o echipă de locurile 5-6 din prima ligă, iar eu terminasem de două ori pe locul doi și câștigasem două Cupe.

În Malta sunt jucători precum Cisotti, fiecare echipă poate avea 9 străini în primul ’11’ și sunt jucători care pleacă în campionate puternice”, a declarat Andrei Ciolacu, potrivit

Italianul a fost motorul roș-albaștrilor în play-off

Juri Cisotti a semnat cu FCSB în ianuarie 2025 după ce Gigi Becali a plătit 200.000 de euro pentru transferul său de la Oțelul Galați. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani dă un randament excelent în play-off,

Prestațiile lui lăudate ale lui Cisotti au făcut ca unii oameni din fotbalul românesc să se întrebe dacă italianul n-ar fi o soluție pentru naționala României.

„Pot obține cetățenia și străinii care au mai puțin de 5 ani, dar care îndeplinesc o condiție. Nu știu exact formularea în lege, ‘țara are nevoie de ei’.

Dacă FRF consideră că Juri Cisotti poate fi de interes național… Nu are 5 ani, are jumătate de an în Divizia C cu Oțelul, un an în Liga 2, un an în SuperLiga și anul ăsta la noi. 3 ani și jumătate”, a declarat Mihai Stoica, la