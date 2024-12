Maluma, ispita de la Insula Iubirii, facem marele anunț, chiar în ziua nunții: „Pentru un cuplu este un test de încredere și loialitate” – Exclusiv

Marcel Andrei, cunoscut ca Maluma de la Insula Iubirii, s-a căsătorit astăzi, 20 decembrie 2024, cu aleasa inimii lui, Armina. Într-un cadru restrâns, cu familiile și cei mai apropiați prieteni, cei doi porumbei au spus cel mai important ”Da” din viața lor. La doar câteva ore, ispita ne-a făcut o dezvăluire de ultimă oră. A decis să plece din România. Singur sau cu proaspăta soție, asta este întrebarea de pe buzele tuturor.

Marcel, ispita de la Insula Iubirii, sezon 8: „Am învățat să apreciez ce am lângă mine”

Marcel de la Insula Iubirii, show-ul de la Antena 1, prezentat de Radu Vâlcan, a reușit să surprindă publicul de acasă prin expresiile pe care le-a făcut cunoscute și prin cuvintele pe care și la câteva luni distanță, oamenii le folosesc.

Fie că este vorba despre ”dezahardat”, ”sampset” sau ”hola mami, que guapa”, fie despre naturalețea cu care a ales să se prezinte în show, Marcel Andrei a fost .

În exclusivitate, acesta a povestit, pentru FANATIK, chiar în ziua nunții lui, cum a fost participarea în emisiune și cum i s-a schimbat viața de la momentul difuzării. Dar, și de ce îi încurajează pe alții să participe în următorul sezon!

Ce a însemnat pentru tine experiența Insula Iubirii? Cum ți-a schimbat modul de a vedea relațiile?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: Emisiunea și rolul de ispită, pentru mine, au fost o experiență frumoasă, cu noi provocări. Cu relațiile… am câștigat una… cea mai frumoasă și fericită. Am învățat și să apreciez ce am lângă mine!

Dacă privești spre perioada filmărilor, cu ce amintiri ai rămas din acele zile petrecute în Thailanda?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: Am rămas cu amintiri ok, noi prietenii și ceva memorabil!

Marcel de la Insula Iubirii: „Pentru un cuplu este un test de încredere și loialitate”

De ce i-ai recomanda, și altcuiva, să se înscrie pentru rolul de Ispită la Insula Iubirii?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: Aș recomanda înscrierea pentru rolul de ispită, pentru testarea abilităților și creativitatea! Pentru un cuplu este un test de încredere și loialitate, din punctul meu de vedere!

Spune-ne ce ai mai făcut de la finalul filmărilor? Cum arată viața ta, în prezent?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: Viața mea, după emisiune, este una modestă ca întotdeauna. Una activă, cu urcușuri și coborâșuri! Și viața mea amoroasă este una frumoasă, bazata pe încredere, iubire și respect, deoarece, până la urmă, asta contează, mă completează în aproape tot!

Ce planuri ai pentru perioada sărbătorilor și pentru finalul de an?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: De sărbători voi petrece alături de familie, o cină frumoasă, plimbări pe la târgul de Crăciun din Craiova, și cel mai important, voi fi alături de cei dragi mie!

„Voi pleca în străinătate, făcând ce știu eu mai bine (muncind), alături de nevasta mea!”

Anul trecut, începutul anului te prindea în Thailanda. Acum ce planuri ai?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: ⁠Anul acesta, chiar din ianuarie, voi pleca în străinătate, în Londra, făcând ce știu eu mai bine, și anume, să muncesc. Bineînțeles că îmi iau și soția. Doar !

Cum crezi că te vei simți să urmărești sezonul următor de Insula Iubirii? La ce te vei uita cu atenție?

– Marcel, ispita de la Insula Iubirii: Probabil un sentiment plăcut, știind ca și eu am trecut pe acolo și puțin amuzat! Dar, voi urmări cu drag! Recomand tuturor celor care au încredere în ei să meargă!

Insula Iubirii, de la Antena 1, prezentată de Radu Vâlcan este, în prezent, în plin casting pentru sezonul 9.