Mama Andreei Raicu, infectată cu coronavirus: „Nu am văzut-o 3 săptămâni”

Desi nu imi este foarte usor sa vorbesc despre acest subiect si despre ceea ce am simtit in momentul in care am aflat, si despre ceea ce inca simt, am considerat ca este de datoria mea sa fac aceasta informatie publica. Cele 2 saptamani in care mama a fost spitalizata au fost printre cele mai crunte saptamani din viata mea, cu foarte multa frica si foarte imprevizibile – la fel ca acest virus. Stiu ca acest mesaj va atrage si comentarii negative, dar realitatea celor trei saptamani prin care am trecut atat eu, cat si mama, ma face sa ma gandesc acum doar cu recunostinta pentru ca am depasit acest moment si fata de personalului Spitalului Victor Babes. Am tot respectul pentru profesionalismul cu care au tratat-o atat pe mama, cat si pe toti cei internati acolo. Nu am vazut-o pe mama de trei saptamani, dar stiu ca reintoarcerea acasa este cel mai frumos cadou pe care putea sa il primesca de ziua ei, care va fi peste cateva zile. Desi am petrecut timp cu ea, nu m-am infectat pentru ca am purtat in permanenta masca. Stiu ca este o loterie si oricand ne putem infecta, dar cel putin stiu ca ma pot proteja purtand-o!

