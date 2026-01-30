Sport

Mama Anei Bărbosu a reacționat după ce fiica sa ar putea pierde medalia olimpică: "Nu ne temem de influențele americane"

Ana Bărbosu ar putea rămâne fără medalia olimpică de bronz pe care a câștigat-o la Paris. Cum a reacționat mama gimnastei când a aflat vestea că tot cazul va fi rejudecat.
Traian Terzian
30.01.2026 | 08:45
Mama Anei Barbosu a reactionat dupa ce fiica sa ar putea pierde medalia olimpica Nu ne temem de influentele americane
Reacția avută de mama Anei Bărbosu după redeschiderea dosarului privind medalia olimpică. Sursă foto: SPORT PICTURES
Chiar dacă așteaptă cu încredere ca TAS să rejudece cazul privind medalia olimpică de bronz cucerită de fiica sa la ediția din 2024, mama Anei Bărbosu a mărturisit că este pregătită și pentru un verdict negativ.

Cum a reacționat mama Anei Bărbosu în scandalul privind medalia olimpică de la Paris

Tribunalul Elvețian a admis apelul făcut de gimnasta americană Jordan Chile cu privire la medalia de bronz câștigată de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris, iar cazul va fi rejudecat la TAS.

Mama Anei Bărbosu a dezvăluit că fiica sa încă nu aflase hotărârea pentru că se află în California și acolo era încă noapte, dar i-a trimis un mesaj pentru a nu fi luată pe nepregătite.

”Tratăm în continuare cu calm și răbdare această poveste. Vrem să credem că se va lua în continuare în calcul cronometrul oficial, adică proba depusă de Federația Internațională, singurul timeing valabil pentru absolut toate concurentele.

Ana va afla abia, în curând, decizia, din cauza fusului orar al Californiei, unde se face acum dimineață. Am avut grijă să-i trimit un mesaj pe telefon, să nu o prindă vestea pe nepregătite, dar nu știu cât timp va avea să se uite.

Trebuie să meargă la cursuri, are și un examen parțial chiar azi, iar vineri va fi în concurs. E un weekend dificil. Dar are acolo rezultate excepționale în campionatul universitar, și-a păstrat, bineînțeles, în continuare cetățenia română și-și poate reprezenta oricând țara la nivelul lotului olimpic”, a declarat Pompilia Bărbosu, pentru gsp.ro.

Ce spune despre presiunea pusă de americani

Mama sportivei a recunoscut că a luat în calcul și faptul că se poate ajunge într-o astfel de situație, dar este încrezătoare că cei care vor judeca dosarul vor lua în calcul cronometrul oficial și nu vor exista influențe din partea americanilor

”Va trebui să treacă și peste această încercare, sunt convins că o va întări Dumnezeu. Până la urmă, viața merge înainte, vom aștepta cu capul sus decizia, oricare ar fi ea. Am conștientizat de la bun început că poate exista și actualul scenariu, dar vrem să luăm totul cu liniște, echilibru și speranță. Și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă Dumnezeu!

Mă întorc și spun că, atâta vreme cât a existat un cronometru oficial, îmi închipui că acela trebuie luat în calcul. Astea sunt deja chestiuni de detaliu, pe care am convingerea că avocații noștri le stăpânesc foarte bine. Nu ne temem nici de influențele americane, nu ne temem de nimic, ci doar să nu greșim în fața lui Dumnezeu”, a mai spus ea.

Familia Bărbosu, mesaj pentru fanii gimnasticii

Pompilia Bărbosu își dorește ca fanii gimnasticii să rămână în minte cu exercițiul realizat de fiica sa la Paris și a explicat faptul că apropiații Anei și-au impus să nu se lase afectați de tot acest scandal.

”Indiferent cum se va termina acest dosar, am vrea ca lumea să rămână cu frumusețea interpretării Anei la sol. A dăruit acel exercițiu tuturor, din suflet, a dat maximum pentru a oferi un sol memorabil, un fel de mulțumire pentru toți anii petrecuți în gimnastică.

Ne-am educat mental să depășim această traumă, să nu stăm ancorați în trecut, fiindcă nu are sens să consumăm atâta energie într-o zonă foarte neclară. Vrem să privim doar spre viitor, vor veni și alte împliniri.

Ne-ar plăcea ca toate aceste întâmplări să rămână, de fapt, ca o poveste motivațională, din care fiecare să iasă mai puternic. Important e să rămânem oameni, să ne putem privi în ochi unii pe alții. Avem speranța că lucrurile se vor termina, totuși, cu bine”, a afirmat mama sportivei.

