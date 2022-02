Mama bebelușului român spitalizat în Danemarca, vizitată de frate: ”E slăbită și descurajată”

Benjamin Ciobotaru, fratele Soranei Rotundu, cea care, alături de soțul ei, Ionuț, sunt reținuți în Danemarca, și-a văzut pentru prima dată sora după incidentul petrecut în statul scandinav.

Românca reținută în Danemarca, primul contact cu rudele sale. Ce i-a spus fratelui său

Acestuia i s-a permis să stea 30 de minute la discuții cu sora sa, cea care se află într-un centru de detenție diferit de soțul ei.

Benjamin povestește, la , că Sorana este slăbită și extrem de descurajată. În plus, aceasta nu avea la cunoștință faptul că avea dreptul să contacteze ambasada. Aflase duminică, atunci când a fost vizitată de reprezentanții ambasadei.

Cei doi nu au putut discuta deloc despre cazul , dat fiind faptul că ancheta de față este în desfășurare.

”Am ieșit de la vizita cu sora mea, am avut voie să o văd 30 de minute. E primul contact al ei cu familia după o săptămână jumătate. Am găsit-o slăbită și descurajată. Nu a știut că are dreptul să contacteze ambasada, despre familie nici măcar nu mai putem vorbi. A aflat asta duminică, când a fost vizitată de reprezentanții ambasadei.

A început să muncească acolo pentru a cumpăra produsele de igienă necesare de la magazinul închisorii. E foarte greu că nimeni nu o înțelege.

De câte ori încearcă să comunice ceva în engleza pe care o știe ea, cât de puțină este, nu a avut niciun rezultat. Nu am avut voie să vorbim despre nimic din anchetă pentru că este în desfășurare.

De asemenea, polițistul ne-a spus că nu putem să o întrebăm nimic din momentul în care a fost arestată”, povestește Beniamin Ciobotaru, fratele Soranei, la postul de știri citat.

Între timp, MAE, prin Ambasada României la Copenhaga, a anunțat că dialogul cu autoritățile daneze, cu părinții minorului și cu avocații desemnați este în desfășurare.

Ionuț și Sorana Rotundu, arestați pentru patru săptămâni

Ionuț și Sorana Rotundu, părinții unui copil de nici 5 săptămâni, au fost pentru patru săptămâni.

Bebelușul a fost internat pe 29 ianuarie, iar Ambasada a fost anunțată despre caz miercuri, 2 februarie, de o rudă a părinților arestați. Aceștia nu au voie să-și vadă copilul și au avocați din oficiu.

Autoritățile daneze i-au reținut pe cei doi părinți, de 25 și 27 de ani, cu acuzația că și-ar fi abuzat copilul.