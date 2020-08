Mama care își strigă durerea, după ce fiica ei a fost bătută crunt în Madrid: „I-a explodat o venă în creier, a stat opt ore în operație”

În iulie 2020, Maria a fost atacată cu bestialitate de o gașcă de adolescenți într-un parc din localitatea spaniolă Meco, situată la circa 40 de kilometri de capitală. Agresorii au călcat-o cu bicicletele și i-au provocat leziuni grave la nivelul capului, în timp ce filmau întreaga scenă, amuzându-se copios pe seama tinerei lipsite de apărare.

„Obișnuiesc să urce pe Instagram filmulețele pentru a-și crește astfel faima în regiune”, susțin jurnalele spaniole. Fără să le pese că faptele lor pot provoca moartea unor persoane a căror unică „vină” este aceea că s-au nimerit în locul și la momentul nepotrivit.

Deși a trecut aproape o lună de atunci, mama tinerei de 16 ani nu poate uita calvarul prin care a trecut fiica sa și este dispusă să facă orice pentru ca vinovații să-și primească pedepsele pe care le merită. Cu lacrimi în ochi, femeia vorbește despre agresiunile la care a fost supusă fiica sa, aflată în continuare sub supraveghere medicală.

Daniela Radu deține un salon de înfrumusețare în micuța localitate spaniolă și din când în când colaborează cu Ministerul de Interne ca traducător din limba română în diferite cazuri care implică cetățeni de etnie romă. Convinsă că nimic din ce i s-a întâmplat fetei nu a fost întâmplător, aceasta promite că va merge până în pânzele albe pentru aflarea adevărului.

„Ținta era, de fapt, fata cea mică. Are peste 5.000 de urmăritori pe Instagram, iar asta i-a incitat pe agresori. Toți cei trei copii ai mei plecaseră împreună de la salon, dar cea mare a luat-o un pic înainte. Și la un moment dat a fost abordată din senin, au întrebat-o unde e soră-sa, o numeau ”curvă”, au început s-o șicaneze, s-o agreseze și, finalmente, s-o bată. Un puști de 12 ani din Nigeria a și lovit-o cu antebrațul peste ceafă.

A scăpat în primă fază, dar apoi au început s-o alerge vreo 15-20 de tineri, iar patru fete au luat-o din nou la bătaie. A primit un picior în cap, a căzut în genunchi și nu-și mai amintește nimic din acel moment. A ridicat-o o femeie care trecea ocazional pe stradă, coincidență, soția unui român.

Banda se numește „Mucoșii” în limba română. Fetele au mai primit amenințări înainte, cea mare a trecut prin destule episoade de bullying. Îi spuneau că e slăbănoagă, anorexică. E însă perfect normală. Are 49 kilograme și 1,63 metri, iar dacă o vezi cum mănâncă nu-ți mai vine s-o faci anorexică”, a dezvăluit pentru libertatea.ro mama tinerei bătute cu bestialitate în Spania.

„Fata are afectat ochiul drept, nu poate să citească”

„Există și înregistrări ale incidentului, capturate de Poliție din telefoanele agresorilor. Eu însă nu am acces deocamdată la ele, ancheta e încă în derulare, spre finalizare. Dar știm aceste elemente din diferite surse. Au fost identificați și cei șapte tineri care au atacat-o.

Doi sunt peste 14 ani și au fost consemnați în arest la domiciliu sub supravegherea părinților, iar ceilalți cinci au sub 14 ani, nu răspund penal, dar vor trebui să suporte consecințe civile, inclusiv plata serviciilor medicale pentru salvarea fiicei mele.

Ea s-a născut cu o malformație la creier: artera nu comunica prin vasele capilare cu vena. Dar se poate trăi cu așa ceva. Când au lovit-o, a crescut însă presiunea arterială și i-a explodat o venă în creier. I-a produs un edem cerebral, o comoție, o hemoragie.

Medicii au trebuit să intervină pentru a reconstrui acea venă. Operația a durat circa opt ore. Au fost zile la rând în care n-am ieșit din rugăciune. Nu știu cum de nu m-am sinucis! Fata are afectat ochiul drept, nu poate să citească. Edemul nu e încă total absorbit. Se confruntă cu probleme de concentrare și e foarte nervoasă. Urmează un tratament cu cortizon pentru a preîntâmpina un eventual atac epileptic.

Am apucat să discut la telefon chiar cu una dintre fetele din gașcă, prin taică-su, un peruan. Am vrut să aflu de ce a procedat așa. Știți ce mi-a răspuns? ”Păi, dacă ne lua la mișto?! Am întrebat-o de soră-sa și ea nu răspundea.

Mi-am luat doi avocați, un penalist și altul specializat pe civil. Cred că procesul ar trebui să înceapă în scurt timp. Ei mi-au spus că la mijloc e vorba despre cel puțin două milioane de euro, costul operației, tratamentele și compensațiile de rigoare”, a mai spus Daniela Radu.