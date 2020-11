Mama Deliei Matache a ajuns de urgență la spital. Mesajul transmis de Gina

Mama Deliei Matache a ajuns de urgență la spital și a transmis un mesaj de pe pat, unde a primit niște perfuzii. Nu se știe deocamdată care sunt problemele medicale ale femeii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gina Matache a ajuns pe mâinile doctorilor și a postat o fotografie în mediul online în care i-a anunțat pe prietenii virtuali și urmăritori că are niște necazuri cu sănătatea.

„Na belea!”, este mesajul postat de Gina, încercând să își păstreze spiritul pozitiv, chiar dacă acum tot ce trebuie să facă este ce spun medicii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama Deliei Matache și problemele sale medicale

Nu este prima oară când Gina Matache ajunge pe mâinile doctorilor. În urmă cu aproximativ un an, mama Deliei povestea pentru site-ul spynews.ro că a avut o tumoră la braț care i-a făcut mari necazuri.

„Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Fac lucrurile doar cu mâna dreaptă. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea”, a declarat atunci cântăreața de muzică populară.

ADVERTISEMENT

Tatăl Deliei, ținut la pat de o afecțiune gravă

„Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna stângă. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucruri pe care le făceam înainte”, a mai apus atunci mama juratei de la X Factor România.

Și tatăl Deliei are serioase probleme medicale, diagnosticat fiind cu polineuropatie. Într-un interviu la Antena Stars, Gina Matache a dat mai multe detalii despre situația tatălui vedetei: „Este vorba despre o polineuropatie, care îl ține la pat. Este o boală a nervilor. Practic, e o boală care te atacă. De asta a și revenit acasă. De câțiva ani se confruntă cu probleme de sănătate. E greu pentru toată lumea. Noi nu am vrut să le implicăm pe ele (n.r. Delia și sora ei), dar nu ai încotro”.

ADVERTISEMENT