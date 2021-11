Gina Matache a trecut printr-o perioadă destul de dificilă. S-a infectat cu Covid-19 și a fost nevoită să meargă la spital pentru câteva zile.

Mama vedetei spune că cel mai tare s-a speriat pentru că se gândea că ar putea ajunge la ATI.

Din fericire a făcut o formă ușoară, dar încă nu s-a recuperat în totalitate. Are dureri destul de mari.

Mama Deliei Matache a vorbit pentru prima dată după ce s-a vindecat de Covid. “Mi-a fost frică să nu ajung la ATI”

Mama Deliei a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o. A fost infectată cu Covid-19 și în final a ajuns la spital. La început a crezut că este o răceală ușoară. S-a testat, iar rezultatul a fost negativ.

Când starea sa de sănătate s-a agravat și-a făcut un nou test de această dat PCR, și a aflat că este bolnavă. că a trecut prin momente dificile pentru că s-a gândit mereu că ar putea ajunge la ATI, iar acest gând a înspăimântat-o.

“Aștept sa treacă câteva luni ca să mă pot vaccina. Nu am avut simptome severe, m-am internat câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant.

Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală.

Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut că simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR și a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a spus mama vedetei

Cum se simte mama Deliei

Gina Matache Mama Deliei spune că încă se simte obosită, dar are și dureri mari de spate.

Peste aproximativ două luni va merge să-și facă alte investigații medicale pentru a se asigura că nu există probleme. Apoi, vrea să se vaccineze.

“Nu am fost doborâtă psihic, știam că există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI. Fetele au fost lângă mine, mi-au cumpărat un concentrator”, a mai spus Gina Matache.