Mama Deliei, prima reacție după ce i-a fost atacată fiica de Cezar Ionașcu: ”Nu prea dă dovadă de bărbat”

Delia, jurata de la iUmor și de la X-Factor, are 40 de ani și este căsătorită din 2012 cu Răzvan Munteanu, cel care îi este și partener în afaceri și manager. De 10 ani, ei formează o familie, dar momentan nu devenit părinți, motiv pentru care au fost subiectul unui atac al lui Cezar Ionașcu, cel care se intitulează ca ”mentor al bărbaților” și care consideră că rolul femeilor este indisolubil legat de reproducere.

Gina Matache l-a făcut praf pe bărbatul care a insultat-o pe Delia

În urmă cu doar câteva zile, , unde explica de ce nu vrea să facă copii, alegere care, în fapt, o privește exclusiv. ”Ar trebui felicitați oamenii care nu fac, pentru că toată lumea face, suntem foarte mulți și chiar nu mai avem nevoie să fim foarte mulți.

Ne-am atins scopul, ne-am înmulțit destul de mult, e plină planeta de noi. Nu suntem prea simpatici așa, adică facem mult rău, consumăm multă hrană, consumăm foarte multe chestii, facem rău, poluăm. De ce să fac? Încă unul? Nu, frate. Lasă să nu fie, nu stau eu bine fără stres și fără obligații? Nu plec eu de acasă când vreau și mă întorc când vrea inimioara mea? Nu fac eu în viața asta ce vreau eu? Ba da! Deci, vrei complicații? Fă un copil!”, afirmații care l-au isterizat pe Cezar Ionașcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea.

Cum dragostea pentru copii este mai presus de orice, Gina Matache, cea care a făcut-o om mare pe Delia, îl confruntă pe cel care i-a jignit fiica. Mama artistei consideră că un bărbat care se bagă în treburile femeilor, nu este un bărbat cu preocupări serioase. Cu atât mai mult cu cât, jurata de la X-Factor și-a exprimat opinia în joacă, punându-se la mintea unor copii de 11-13 ani.

Mama Deliei, Gina Matache: ”Nu e datoare să dea explicații nimănui”

Gina Matache, mama Delie, a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, că artista se amuza în clipul care l-a scos din minți pe ”mentorul bărbaților” care a făcut exces de masculinitate și a terfelit-o pe cântăreață.

”Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește.

Aia se joacă pe Facebook cu toată lumea. Ea se pune la mintea copiilor ăstora de 11-12-13 ani. Se joacă cu ei și ăsta, ditamai omul stă să urmărească… mie îmi vine să râd. Eu nu urmăresc, darămite el. Ce aș putea să zic. Mă amuz și eu.

Ea (Delia, n. red.) se joacă cu tot felul de declarații. Dar, dacă domnul acesta stă să urmărească profilul unui copil, mie mi se pare că nu are preocupări serioase. Că nu are altă treabă de făcut. Un om serios care are serviciu, care are preocupări zilnice serioase, nu stă să se uite în gura unui copil, niciodată”, a declarat Gina Matache.

Mama Deliei a explicat că asemenea reacții la adresa fiicei sale o deranjează, totuși, chiar dacă Delia a depășit aceste momente de mult. Mai mult, explică Gina Matache, Delia nu e datoare să dea explicații nimănui, deciziile pe această temă fiind strict unele care țin de intimitatea ei.

”Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: `hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine după Facebook sau după Instagram?`”, a mai spus mama Deliei.

Mama Deliei: ”Nu trebuie să ne spună x sau y ce să facem”

Întrebată frecvent în ultimii ani de zile de sarcină și de copil, Gina Matache a dezvăluit că Delia s-a săturat până peste cap de acest subiect. Și, explică mama artistei, filmulețul pe care l-a făcut jurata de la iUmor a fost făcut într-un moment de plictiseală, după un drum lung, înainte de a intra pe scenă.

Mai mult, precizează Gina Matache, susține că Delia și cu soțul ei, Răzvan Munteanu, știu ce au de făcut în viață și nu au nevoie de cineva care să le spună ce să facă.

”Eu o cunosc. Când o văd așa (n.r. râde), îți dai seama, cunoscându-i stilul, nici nu mai stau să mai citesc. Le știm foarte bine noi pe ale noastre, nu trebuie să ne spună x sau y ce să facem.

Alea nici nu sunt declarații. Sunt pur și simplu o joacă, să-și umple timpul când se plictisește înainte de concerte. Acolo, chiar era după un drum lung și aștepta să intre pe scenă. Nu avea ce să facă în hotel”, a mai precizat cântăreața de muzică populară.

Cezar Ionașcu, fostul iubit al Ozanei Barabancea, despre Delia: ”Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii”

, după cele spuse de Delia Matache, a insultat-o pe artistă. Afaceristul a postat pe contul de TikTok în care spunea: ”Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…)

Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată. Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai. (…)

Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume”.