Mama Deliei, sacrificii cumplite pentru bani. Gina Matache: “Scuipam sânge după ce terminam de cântat”

Mama Deliei, Gina Matache, povestește ce preț a trebuit să plătească pentru a putea cânta și a câștiga bani ca să-și întrețină familia. Viața ei nu a fost ușoară, a avut-o pe Delia foarte devreme, iar despre creșterea Oanei nu își mai aduce aminte multe evenimente, pentru că era plecată la serviciu sau la cântări. Erau momente când, noaptea, intra în bucătărie și se bucura dacă era dezordine, pentru că asta însemna că fetele mâncaseră.

Mama Deliei cânta până la epuizare pentru bani: “Când e vorba de câștig, muncesc oricât”

O mamă și o cântăreață super cunoscută, Gina Matache își aduce aminte, cu emoție si tristețe, câte lucruri a trebuit să sacrifice pentru a aduce o pâine pe masa copiilor ei, cum mergea în fiecare zi la muncă apoi direct la cântări. Cât de rău se simțea după două zile consecutive de nunți și cum ajungea să scuipe sânge dimineața când venea, în sfârșit, acasă. Recunoaște că banii au motivat-o si a trebuit să sacrifice multe pentru a-i câștiga.

ADVERTISEMENT

Gina Matache recunoaște că s-a apucat de cântat din întâmplare: “Pot câștiga zece salarii într-o noapte”

Gina Matache a cântat de mică, dar nu s-a gândit să facă din acest lucru o profesie. A preferat contabilitatea pâna într-o zi când, dintr-o întâmplare, a trebuit să țină locul unei prietene la o nuntă. Avea doar 29 de ani și un serviciu stabil. Dar în noaptea aceea a descoperit că se pricepe foarte bine la cântat și că muzica îi poate aduce câștiguri foarte mari.

“De cântat am cântat dintotdeauna, dar am ajuns să fac din asta o profesie pur și simplu din întâmplare. Am văzut că se pot câștiga mulți bani. Aveam 29 de ani și a trebuit să țin locul cuiva la o nuntă așa, din joacă. Știam câteva cântecele, le-am cântat, am văzut câți bani am luat și m-am gândit: ‘Iote că eu intru în contabilitate și câștig un salariu, dar dacă mă duc la cântări câștig zece salarii.’ Și de atunci așa am făcut. Câțiva ani am mers în paralel cu serviciul, cam șase ani. Îmi țineam serviciul pentru că mă interesa pensia, chiar dacă făceam foarte mulți bani din cântat”, a spus Gina Matache pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Filozofia era simplă: luăm bani, mâncăm, nu luăm bani, nu mâncăm”

Ani de zile a regretat că nu a fost mereu alături de fetele ei, Delia și Oana, așa cum și-ar fi dorit, dar cunoscuta cântăreță știe că muzica a adus familiei câștiguri importante. A avut noroc să fie înzestrată cu o ureche muzicală foarte bună. Și o ușurință fantastică la a învăța texte. De mică își dorea să fie artistă , cânta la serbările de la școală, dar totul a fost foarte clar pentru ea și a știut ce va face întreaga viață abia după acea nuntă.

“Îmi plăcea să cânt și învățam foarte ușor piesele, mai ales dacă îmi și plăceau. Iar la țară, când eram mică, cântăm la coceanul de porumb, pe prispă, toate cântecelele pe care le auzeam în difuzoarele de pe perete, cum era pe vremea aceea. De mică mă visam artistă. Iar când m-am apucat să fac treaba asta am fost motivată de câștig. Toată perioada tinereții mă duceam la Cântarea României, aduceam premii acasă, la serviciu, faimă. Cântam și la serbările de la școală, niciodată nu am fost în pană de idei. Filozofia era simplă: luăm bani, mâncăm, nu luăm bani, nu mâncăm. Din primii bani câștigați, care au însemnat 4 salarii, m-am dus să-mi cumpăr haine de scenă”, a declarat Gina Matache, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce nu ar face Gina Matache pentru un milion de euro

O femeie care nu s-a dat niciodată la o parte din fața realităților vieții, Gina Matache spune că nicio muncă nu este rușioasă. Chiar dacă și-a distrus , cântăreața nu a reununțat. În viață ajungi să faci multe sacrificii, este important să ai o resposabilitate față de copiii și familia ta, iar banii munciți din greu sunt cei mai apreciați crede Gina Matache. Are și limită însă și ne spune ce nu ar face pentru un milion de euro.

“Când e vorba de câștig, muncesc oricât. Aș spala și pe jos, nu mi-ar fi rușine. Pentru mine să câștig bani a fost foarte important și i-am câștigat muncind foarte mult. Scuipam sânge după ce terminam un weekend de nunți. Pe vremea aia cântam ore întregi, câte două zile legate. Ce am câștigat, am câștigat pe cârca mea. Dar cred că nu aș face crimă pentru un milion de euro”, ne-a spus artista.

ADVERTISEMENT

Gina Matache a descoperit că și fetele ei au moștenit urechea muzicală de la ea și atunci le-a dat la școala de muzică. Delia a înțeles imediat de ce a muncit mama ei atât de mult si de ce a făcut atâtea sacrificii. Despre copilăria Ginei Matache, fetele ei, Oana si Delia, despre frici si dezamăgiri, artista a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, un interviu complet pe care îl puteti vedea