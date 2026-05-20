Mama Denisei, tânăra ucisă de ”Șacalul” acum aproape doi ani, confesiuni tulburătoare. Copilașul ei o visează mereu: „Mi-a spus că îngerașii nu vorbesc”. Ce se întâmplă cu dosarul

Au trecut aproape doi ani de când cazul Șacalul a îngrozit o țară întreagă, iar familia Denisei Vădean, una din tinerele ucise cu sânge rece de Neculai Mitrea, se plânge că procesul nu s-a mișcat mai deloc, făcându-se în continuare audieri după toate controversele iscate, existând dovezi clare cu privire la ce s-a întâmplat în vara anului 2024. Durerea apropiaților Denisei este la fel de puternică, mai ales că în urma dispariției tinerei a rămas un copilaș de doar șapte anișori care întreabă zilnic de mămica lui.

Confesiuni tulburătoare făcute de mama Denisei, la aproape doi ani de când a fost omorâtă de ”Șacalul”

În spatele dosarelor, al termenelor de judecată și al anchetelor care par să nu se mai termine există o familie distrusă și un copil care încă își așteaptă mama să se întoarcă acasă. Miercuri, 20 mai 2026, la Judecătoria Constanța a avut loc o nouă înfățișare în dosarul în care sunt implicați Neculai Mitrea, cunoscut drept „Șacalul”, dar și polițistul acuzat că l-ar fi ajutat pe acesta să scape de răspundere penală într-un alt episod grav care ridică semne uriașe de întrebare despre modul în care autoritățile au gestionat cazul.

Mama tinerei, Vasilica Vădean, a făcut pentru FANATIK mărturisiri sfâșietoare despre viața pe care încearcă să o reconstruiască după moartea fiicei sale. Cel mai greu este, spune ea, să îi explice nepotului de ce mama lui nu mai există.

„Acum vreo lună și jumătate, două în urmă, am vorbit cu domnul avocat că se audiază martorii. Cred că sunt trei-patru luni de când se tot face asta. În rest, nu știu nimic. A împlinit șapte ani. El știe ce i-am spus atunci, la început, că a murit în accident de mașină. O familie simplă de la sat”, spune femeia.

Băiețelul Denisei știe că mama lui a murit într-un accident rutier

Durerea din glas devine de-a dreptul sfâșietoare atunci când femeia ne povestește despre reacția copilului în momentul în care a aflat că mama lui s-a dus în lumea îngerilor. Bunica ne-a descris scena pe care nu doar că nu o poate uita, dar de fiecare dată când îi vine minte o bufnește plânsul.

„În prima fază, când i-am spus ce s-a întâmplat, accidentul cu mama lui, ce i-am explicat eu, cum m-am priceput. Vreo trei zile a trebuie să-i spun că-i foarte rău, că e la spital. În ziua când i-am spus că a murit mama lui, că trebuia să ajung să-i spun, nu vă exagerez două ore n-a mai știut copilul nimic. Repeta doar: ‘a murit și a murit și a murit’. Nu mai știa să zică nici mama, nu mai știa nimic, a ținut-o încontinuu, plângea. Nu mai știam cum să-l împăcăm”, ne-a declarat Vasilica Vădean, mama Denisei.

Cazul Șacalul a revoltat opinia publică

Cazul Denisei Iana a devenit unul dintre cele mai controversate și mai mediatizate dosare penale din ultimii ani. Tânăra din Timișoara a fost ucisă pe 27 august 2024, iar trupul ei a fost găsit ulterior în zona Sinoe, comuna Mihai Viteazul. Procurorii susțin că autorul crimei este Neculai Mitrea, cunoscut în lumea interlopă sub porecla „Șacalul”, un individ cu antecedente penale grave, acuzat că și-a ucis victimele pentru a le fura mașinile și bunurile.

Cu doar câteva săptămâni înainte, pe 2 iulie 2024, o altă femeie, Delia Avram din Tulcea, fusese găsită moartă într-un imobil din Mamaia Nord. Ancheta avea să scoată la iveală faptul că cele două crime aveau un tipar comun. Ambele victime ar fi fost sugrumate, iar după omor, mașinile lor ar fi fost furate.

Familia, distrusă și de zvonurile cu privire la trecutul Denisei

Șocul faptelor abominabile a fost amplificat de un alt detaliu care a făcut mare vâlvă la acea vreme în spațiul public românesc. La momentul comiterii crimelor, ”Șacalul” se afla sub control judiciar. Cu alte cuvinte, autoritățile știau cine este și ce trecut violent are, însă acesta se afla în libertate.

Ulterior, anchetatorii DIICOT au început să vorbească și despre o posibilă rețea de proxenetism și trafic de persoane în jurul lui Mitrea. În spațiul public au apărut rapid informații și speculații potrivit cărora victimele ar fi practicat prostituția. Familia Denisei spune însă că aceste acuzații au distrus-o încă o dată. Acuzațiile cu referire la Denisa au fost unele false, lucru pe care ni-l confirmă, încă o dată, avocatul care îi reprezintă pe apropiații fetei ucise în instanță.

„Oamenii au dat-o prostituată de lux după blăniță și din cauza pozelor de pe Instagram că, altfel, nu-mi explic. Dar nu-i corect, pentru că are un copil în urmă. Ce facem cu copilul? Eu îl mai țin să nu caute pe telefon, să nu vadă la televizor informații despre ea, dar crește. Cum mă descurc, ce să-i spun?”, mărturisește mama fetei.

Avocatul familiei, Adrian Cuculis, spune clar că în cazul Denisei nu există probe care să arate că tânăra ar fi practicat prostituția. „Despre Denisa nu s-a dovedit că ar fi înlesnit alte practici, cu trimitere la acte de prostituție. Despre Delia, din partea cealaltă, da, dar despre fata din Timișoara, nu. Eu nu am indicații în sensul acesta care să arate că mama respectivă ar fi fost prostituată. Știu că s-a spus că da, era, dar nu există un document clar, așa că, nu se pune problema reală că presta astfel de servicii”, a declarat avocatul pentru FANATIK.

Mama Denisei: „Ce-o fi fost în suflețelul ei?”

Pentru familie, stigmatizarea a devenit aproape la fel de greu de suportat precum ideea că Denisa nu se va mai întoarce niciodată acasă. Vasilica Vădean vorbește despre modul în care oamenii au judecat-o pe fiica ei fără să cunoască adevărul. „E copila mea, indiferent și dacă era cea mai cea din lume, din lume, nu din România. Dar nu are nimeni niciun drept să o defăimeze sau să o omoare.

Ia-i bunurile dacă vrei, spală-te cu ele pe cap, vinde-le. Drogheaz-o, Doamne iartă-mă și las-o pe marginea străzii, că într-o oră se dezmeticește, se descurcă și vine către casă. Ce-o fi fost în suflețelul ei? Ce-o fi simțit în ultimele momente când s-a gândit că îi rămâne un copil acasă și mama și tata sunt distruși?”, ne-a spus femeia, distrusă de durere.

”Șacalul”, proces alături de polițistul care l-a ajutat în cazul unui accident produs în iulie 2024

Între timp, dosarul s-a complicat și mai mult după apariția unui nume-surpriză: un polițist din Năvodari. Procurorii susțin că agentul Grigore-Geluș Popa l-ar fi ajutat pe Mitrea într-un incident petrecut în iulie 2024, după ce acesta ar fi provocat un accident rutier fără să dețină permis de conducere.

Conform anchetatorilor, polițistul ar fi fost informat despre tamponare, l-ar fi identificat pe Mitrea drept șofer și ar fi constatat că acesta nu avea permis. Cu toate acestea, nu ar fi întocmit dosar penal și nici nu ar fi consemnat oficial incidentul. Mai mult, procurorii susțin că agentul l-ar fi sfătuit pe suspect să găsească o altă persoană care să declare fals că ea conducea mașina.

”Șacalul”, condamnat deja într-un dosar pentru că a condus fără permis și sub influența substanțelor interzise

pentru că ridică o întrebare simplă și teribilă în același timp: ar fi putut fi prevenite crimele dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba la timp? Neculai Mitrea a fost deja condamnat definitiv într-un alt dosar pentru conducere fără permis, refuz de prelevare de mostre biologice și furt în scop de folosință. Curtea de Apel Constanța i-a majorat pedeapsa la doi ani și două luni de închisoare, însă procesul principal, cel legat de uciderea celor două femei, continuă și astăzi.

”Șacalul” și-a recunoscut în mare parte faptele, contestând doar modul în care le-ar fi omorât pe victime. În paralel, procurorii investighează și posibilitatea ca Mitrea să fie implicat în alte dispariții misterioase ale unor femei tinere. Tocmai acest trecut violent și suspiciunile multiple fac ca dosarul să fie urmărit cu atenție la nivel național.

Părinții Denisei nu vor și nu-și permit financiar să meargă la audieri

Pentru părinții Denisei, toate aceste informații nu mai schimbă însă nimic. Fiica lor nu se mai întoarce. Singurul lucru care a rămas este lupta pentru adevăr și pentru liniștea copilului rămas în urmă. „Sunt doi ani de zile imediat, mai lipsesc trei luni și nu știm dacă s-a ajuns la jumătate. Nu vrem să mergem la audieri. Nu, pentru ce să-l văd pe el? N-aș mai vrea să mergem acolo pentru că vă dați seama, suntem prăbușiți. E foarte greu să ne deplasăm la Constanța”, spune mama fetei.

Problemele financiare au devenit și ele apăsătoare pentru familie. Femeia recunoaște că nici măcar nu își permite să ajungă la fiecare termen de judecată. „Eu nu-mi permit să mă duc la Constanța (n. red.: să fie audiată la proces), că nu-mi permit. De bănuții pe care îi am trebuie să țin. Aș vrea să plec la prietena mea în Italia, care mă ajută cu el în vacanță”, a adăugat mama Denisei, pentru FANATIK.

Cele mai tulburătoare momente din confesiunile făcute de doamna Vasilica sunt cele în care nepotul ei spune că își vede mama. Copilul de 7 ani zice că a văzut-o pe mama lui zâmbindu-i. „Eu, ca bunică, cum credeți că-mi găsesc cuvintele să-i explic? Pentru că nu trece săptămâna, nu trec două- trei zile și-mi spune: am fost cu mama acolo, mi-a dus mama asta, a fost ziua lui, nu e mama. Mergem la cimitir, mama e aici, osuțele ei deja au putrezit. Îmi zice mie mama, dar el știe și îmi spune că am văzut-o pe mama mea adevărată”, a completat femeia.

Cea mai emoționantă confesiune făcută de mama Denisei

Povestea continuă cu o mărturisire care sfâșie orice părinte. „Îmi zice mie mama, dar el știe adevărul. Mi-a zis că a văzut-o pe mama lui adevărată. L-am întrebat: ‘Unde, soare, ai văzut-o?’ Mi-a zis: ‘am văzut că stătea în ușa clasei cu mâinile așa în sân și se uita la mine și-mi zâmbea’. L-am întrebat: ‘Și ți-a vorbit, soare?’ ‘Nu, pentru că îngerașii nu vorbesc, dar Doamne, Doamne a trimis-o să mă vegheze pe mine’ ‘Ești sigur, soare, că a fost ea?’ Da, mamă dragă, sigur am văzut-o. Ea era mama, era, ea era, era vie, nu era moartă’. Nu trece săptămâna să-mi spună cuvinte de genul. Vă dați seama cum e inima mea, e neagră deja de două ori.

A lăsat Dumnezeu copilul ăsta cu un scop pe pământ. Atât e de cuminte, atât e de iubitor. Îmi spune: ‘hai, hai mama să ne drăgălim cum mă drăgălea mama mea adevărată. E strigător la cer. Nu ne mai putem aduna. Suntem într-o așteptare continuă, că se-ntoarce și se-ntoarce… Mi-a luat-o Dumnezeu devreme”, ne povestește mama Denisei, distrusă de durere.