Mama Dianei, fata ucisă de urs, ar fi prevăzut tragedia. ”Dia, nu te du, te rog, nu te du!”

Maria Diana, tânăra de 19 ani care a murit ucisă în Jepii Mici, a discutat cu mama sa înainte de tragedie. Femeia a sunat-o și i-a spus să nu meargă la munte și să aibă mare grijă la urși. Așadar, oamenii știau că în România urșii au prins tot mai mult curaj și apar chiar și în locurile în care nimeni nu se așteaptă.

Mama Dianei, fata mâncată de urs, ar fi prevăzut tragedia

”Am vorbit cu ea, nu m-a sunat ea, eu o sunam mereu. Eu o sunam că eram preocupată cu muntele ăsta. Am sunat-o şi i-am zis: Dia, nu te du, te rog, nu te du!. I-am spus să aibă grijă și ea a spus nu, că m-ai ținut mereu mai strâns și acum vreau să mă duc, să fac o experiență de-asta”, a povestit femeia, îndurerată.

. ”I-am mai spus, dacă te duci, ai te rog grijă cu urşii, ai te rog grijă la râpe, la toate, că e foarte periculoasă perioada asta. Îi plăcea să meargă, dar din câte am mai aflat de la tatăl ei, că mie nu mi-a zis, a mai fost odată cu o prietenă și a fost fugărită de un urs”, și-a adus aminte mama Dianei.

, care e un traseu frecventat de turiști. Ministrul mediului Mircea Fechet, membru în PNL, crede că soluția e să ucidem urșii. Părerea sa e diametral opusă de cea a premierului Marcel Ciolacu, care nu crede că așa se vor rezolva problemele, măcelărind animalele.

”Eu cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să intre şi să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie.

Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că îîn ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonuri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a încercat să explice situația ministrul.

Marcel Ciolacu promite măsuri urgente împotriva urșilor

Marcel Ciolacu a fost de o altă părere. ”Nu neapărat împușcați. În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că viaţa omului primează, dar, repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim şi când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a explicat Marcel Ciolacu. Până vor fi luate măsuri concrete, iubitul fetei și familia acesteia sunt în stare de șoc.

”Nu pot să declar nimic. Ce a fost de declarat am declarat, s-a întâmplat un accident şi atât. Imaginaţi-vă cum este pentru mine şi pentru persoanele apropiate ei”, povestește tânărul, conștient că ursul se afla în habitatul natural. ”E pădure, la urma urmei. Nu am apucat să-l vedem… Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere să o salvez. dar…”, a completat adolescentul. Se pare că cei doi tineri nu erau echipați cu spray anti-urs pe munte.

În România există în acest moment peste 8.000 de exemplare de urs brun, potrivit secretarului de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. La nivel european există aproximativ 22.000 de urși, dintre care 17.000 urși bruni.

Specialiștii cred că în țara noastră ar trebui să existe cel mult 5.000 de urși, astfel că problema poate fi rezolvată doar prin împușcarea exemplarelor nedorite. Măsura este, însă, nepopulară în rândul iubitorilor de animale din țara noastră, astfel că dezbaterea pe acest subiect este eternă, fără ca nimeni să poată lua măsuri concrete.