Mama elevei care a primit nota 3 la Evaluarea Națională și peste 8 după contestații: “Nu ar mai trebui lăsați să profeseze”

anul viitor, a anunțat Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, prezentând un proiect-pilot.

ADVERTISEMENT

la nivelul sistemului de învățământ, precum modificarea examenului de Bacalaureat, modalitatea de admitere la liceu și introducerea de teze unice.

Mama unei eleve care a luat notă cu cinci puncte mai mare după contestații: “Profesorii nu ar mai trebui lăsați să corecteze”

Eleva este absolventă a Școlii nr. 28 din Galați. Ea a primit nota 3 la Matematică, la Evaluarea Națională, iar după contestație a primit cu cinci puncte mai mult, ajungând astfel la 8,25.

ADVERTISEMENT

La Limba și literatura română a fost evaluată cu nota 8.90. Mama fetei a declarat că, inițial, nu a putut să creadă nota pe care a primit-o eleva, crezând că este vorba de o eroare tehnică.

“Fetița mea a fost mereu un copil de 9 și 10 cuminte, bun, muncitor, care nu a pus niciodată probleme. De asta șocul a fost, probabil, și mai mare. Când a ieșit din examen, știa cu aproximație ce notă va obţine. S-a consultat și cu doamna profesoară de matematică.

ADVERTISEMENT

Știa unde a greșit, dar nu s-a așteptat să primească nota 3. Am fost șocați, am simțit că ne fuge pământul de sub picioare. Inițial am crezut că am băgat alt cod, am repetat de mai multe ori operațiunea.

Fetiței nu îi venea să creadă. Doar afirma: ‘asta nu e nota mea, asta nu e nota mea’. A fost o traumă. Șocul și emoțiile au fost foarte mari”, a declarat mama elevei, conform Adevărul.

ADVERTISEMENT

După contestație, media generală a Mariei Alexia a crescut de la 5,95 la 8.57, o diferență semnificativă, în special datorită faptului că admiterea la liceu se face pe baza mediei obținută la Evaluarea Națională.

“Am depus contestație. Noi eram conștienți că era o greşeală, o eroare, însă trebuia să avem și dovada. Ar fi trebuit să ne bucurăm, nu să trecem prin astfel de emoții și să așteptăm șase zile rezultatul contestației.

ADVERTISEMENT

La nivel național, înțeleg că este cea mai mare diferență semnalată. Cei care au făcut această eroare ar trebui dați afară din învățământ, nu ar mai trebui să fie lăsați să profeseze. Ar putea face astfel de erori și la clasă”, a adăugat mama fetei.