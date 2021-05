Au ieșit la iveală noi detalii în cazul șocant de la Călărași. Mama fetei de 14 ani căreia preotul i-a făcut avansuri l-a confruntat pe bărbat în biserică. Femeia susține că slujitorul Domnului i-a sugerat fetei sale să facă videochat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Preotul din localitatea Curcani a fost înregistrat de minoră în timpul spovedaniei. Dialogul este unul halucinant, bărbatul își declară dragostea pentru tânără.

Fata a decis să-l înregistreze pe preot, pentru a demonstra că spune adevărul. Aceasta îi explicase deja toată situația mamei sale. Fiind vorba de preotul din sat, femeia nu și-a crezut fiica.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama fetei de 14 ani căreia preotul i-a făcut avansuri l-a confruntat pe bărbat: „I-a zis să facă videochat”

Mama fetei a recunoscut că nu și-a crezut fiica: „am zis că este copil şi poate nu a înţeles bine, poate a vrut să zică altceva şi ea, fiind copil, poate nu a înţeles cum trebuie”.

„Sincer, aş vrea să te sărut şi eu. Eu ştiu că ţie îţi place de mine şi mie îmi place de tine, da? Adică e o dragoste aşa, mai din priviri,” i-a spus preotul minorei în timpul spovedaniei.

ADVERTISEMENT

Când a constatat că fata sa a spus adevărul, iar preotul îi făcea avansuri, femeia s-a dus direct la biserică. Situația semnalată de minoră se petrecea de trei ani. „S-a dus maica-sa direct la el in biserică. L-a făcut de rușine și a spus că: pai am fost și eu obosit, am greșit, sunt bărbat, sunt și eu om,” a povestit bunica fetei, potrivit ObservatorNews.

Noi detalii șocante au ieșit la iveală. Mama tinerei a explicat că bărbatul îi sugerase copilei să facă videochat, pentru că arată bine: „atunci i-a spus de videochat, o întrebase dacă face videochat. Copilul meu, normal, i-a spus că nu, cum să faca aşa ceva. El i-a spus că este păcat să nu facă aşa ceva că arată foarte bine.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înregistrarea în care preotul își mărturisește dragostea pentru adolescentă a ajuns la Poliție. Oamenii legii îl anchetează pe bărbat pentru corupere sexuală de minori.

Cu toate acestea, reprezentanții Arhiepiscopiei au precizat că preotul nu va fi suspendat înainte de finalizarea anchetei. Aceștia au explicat că au bănuieli cu privire la veridicitatea întregristrării, sugerând că a fost trucată, iar preotul va continua să slujească la biserica din sat.

ADVERTISEMENT