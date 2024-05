Mama fetei de 17 ani moartă în accidentul din Timiș își strigă durerea: ”Prințesa mea nu mai e. El face pușcărie, dar fata mea putrezește în mormânt”

Mama fetei de 17 ani moartă în accidentul din Timiș își strigă durerea după tragedia din urmă cu două zile. Între timp, tânărul care ar fi provocat tragedia este anchetat pentru ucidere din culpă, o acuzație pentru care poate fi condamnat la cel mult 5 ani de închisoare.

Mama fetei care a murit în accidentul din Timiș, răpusă de durere: ”Prințesa mea nu mai e. El face pușcărie, dar fata mea putrezește în mormânt”

Sunt zile grele pentru familia Monicăi, , 13 mai, în apropiere de Timișoara. Mama și bunicul tinerei sunt îngenuncheați de durere.

ADVERTISEMENT

La mijlocul acestei săptămâni, trupul fetei a fost ridicat de la IML şi dus acasă, în localitatea Folea, la 35 de kilometri de Timișoara. Aici va avea loc și înmormântarea.

Sfâșiată de pierderea suferită, mama victimei nu s-a clintit o clipă de lângă fata ei. Femeia îndurerată dă vina pe tânărul de 19 ani care a condus mașina pe drumul din Timiș.

ADVERTISEMENT

”Prinţesa mea nu mai e. A murit din cauza lui. Mi-a distrus fata. El face închisoare, scapă, dar fata mea putrezește în mormânt”, a declarat Alina Schmidt, mama fetei, conform .

Monica era o fată lăudată de toată lumea. Deși încă minoră, aceasta lucra în paralel cu studiile. Era angajată la un supermarket din Timișoara. În weekendul trecut a fost de serviciu.

ADVERTISEMENT

Prietenii o descriu ca fiind o tânără mereu veselă, cu un viitor luminos. Din păcate, viața ei s-a sfârșit crunt în noaptea de duminică spre luni. Bunicul ei, cutremurat și el de tragedie, constată cu sufletul zdruncinat că ”în loc să facem nuntă, facem înmormântare”.

”Monica era o fată lucrătoare. Era o fată ascultătoare. În loc să facem nuntă, facem înmormântare. Nici nu ne-am aşteptat la aşa ceva“, a declarat bunicul fetei.

ADVERTISEMENT

Șoferul considerat responsabil de această tragedie era începător. În prezent, el este anchetat pentru ucidere din culpă. Cu toate acestea, .

”Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit. Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim”, afirma, marți, șoferul de 19 ani, care a provocat tragicul accident din apropiere de Timișoara.