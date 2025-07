Bărbatul care a lovit o femeie de faţă cu fiica ei rupe tăcerea: „M-a lovit și m-a mușcat!” Scandalul din parc explodează la Cluj. Exclusiv

Răsturnare de situație în cazul clujencei care a depus plângere pe numele unui bărbat pe care-l acuză că a lovit-o în fața propriului copil, în timp ce se afla într-un parc din cluj. Presupusul agresor susține că adevărul este cu totul altul.

Scene de groază într-un parc din Cluj! Mamă lovită, un bărbat care se apără și acuzații halucinante

O femeie de 42 de ani s-a plâns la poliție și pe social media după . Femeia spune că a fost agresată după un conflict pe care fiica ei de opt ani ar fi avut-o cu fiul bărbatului.

Ceea ce părea o simplă dispută între părinți s-ar fi transformat într-o corecție fizică, susține femeia, care a dezvăluit că și-a scos certificat medico-legal și că a depus o plângere penală împotriva agresorului.

La câteva zile după ce FANATIK a relatat incidentul, bărbatul care este acuzat că de agresiune a transmis un punct de vedere pe adresa redacției, în care vine cu o altă versiune a poveștii. Mai precis, acesta recunoaște că a lovit-o pe femeie, însă susține că fapta sa a venit în urma unui pumn primit de la mama fetiței din parc. El mai spune că presupusa victimă este și că, în realitate, ea este cea care a avut un comportament agresiv, atât față de el cât și față de fiul său.

De asemenea, bărbatul susține că și el a depus o plângere penală împotriva femeii și că și-a angajat deja un avocat cu ajutorul care să-l reprezinte în acest dosar.

Cearta banală dintre copii transformată în răfuială violentă între părinți, la Cluj

FANATIK a luat legătura cu bărbatul acuzat că a bătut o mămică într-un parc din Cluj-Napoca, care a povestit cu lux de amănunte propria variantă referitoare la incident.

”La data de 29.06.2025, ora 12.28, l-am sunat pe telefonul mobil pe fiul meu, în vârstă de 11 ani, să văd ce face, întrucât treceam prin zona Parcului Rozelor unde știam că acesta s-a dus cu bicicleta. Din primul moment când mi-a răspuns acesta a zbierat că cineva îl urmărește în parc aproape de Winners Club. La momentul imediat următor a urlat și mai tare spunându-mi că exact atunci cineva fuge după el, auzindu-l la telefon cum fuge sau pedalează pentru a nu fi prins! Ca atare, am oprit mașina și am alergat din față de la Winners Club până în spatele clubului, unde este skate-parcul.

Odată ajuns la fiul meu am constatat că este în continuare foarte speriat și agitat în timp ce îmi explica din nou faptul că el și prietenul său cu care era în parc au fost fugăriți prin parc de către o doamna îmbrăcată în maiou roșu, acesta din urmă fiind prins de tricou în timp ce se deplasa cu bicicleta și tras cu tot cu bicicletă la pământ de către această doamnă.

Bătaie într-un parc din Cluj: copii speriați și părinți care își pierd controlul

Am încercat să îl liniștesc iar apoi l-am întrebat dacă această femeie are vreun motiv pentru care a alergat după ei. Acesta mi-a relatat că au avut o interacțiune cu fiica acestei doamne, mai exact, cei doi se dădeau cu bicicleta pe pista de biciclete special amenajată în parc, iar fetița se dădea cu trotineta, astfel că cei doi i-ar fi solicitat fetiței să se dea la o parte de pe pista de biciclete pentru că poate fi lovită de cei care merg cu bicicleta.

După această discuție fetița s-ar fi strâmbat către fiul meu iar acesta i-ar fi spus “ce urâtă ești”, moment în care fetița s-a supărat, a așteptat-o pe mama ei sa vina la ea, și apoi s-a apucat de plâns”, a povestit bărbatul, într-un dialog cu FANATIK.

Versiuni contradictorii în cazul bătăii dintr-un parc din Cluj: ”M-a lovit cu pumnul în piept”

Potrivit dezvăluirilor bărbatului, femeia ar fi fost cea care ar fi avut un comportament agresiv. În ciuda faptului că există o diferență notabilă de gabarit (în favoarea bărbatului), mămica ar fi fost cu greu potolită cu ajutorul a trei bărbați care au intervenit pentru a o calma.

”În timp ce discutam cu fiul meu și îmi arăta zona unde este acestă doamnă, am observat că se apropie de noi doamna în discuție, venind de la o distanță de aproximativ 20 m, foarte nervoasă și adresându-se foarte vocal atât către cei doi minori cât și către mine cu diverse apelative, acuzându-i pe minori că sunt agresivi și prost crescuți.

Ajunsă în fața mea, doamna în discuție s-a poziționat la o distanță de sub un metru de mine după care a urmat o interacțiune verbală între noi prin care eu îi solicitam să îmi explice de ce a alergat după copii și de ce l-a trântit pe unul dintre minori.

”S-a poziționat cu fața la mine, într-o poziție specifică sporturilor de contact”

Dialogul dintre noi a fost imposibil întrucât aceasta a început să îmi reproșeze, strigând, că cei doi s-ar fi comportat urât cu fiica ei, că nu sunt educați, că i-au supărat fiica, iar eu aș fi modelul agresiv care ar sta la baza comportamentului minorilor devreme ce o iau la întrebări, deși până la acel moment nu a existat interacțiune fizică între noi.

După această interacțiune verbală, fiind foarte aproape unul de celălalt, doamna în discuție s-a poziționat cu fața înspre mine, într-o poziție specifică sporturilor de contact pe care ulterior am aflat că le-a practicat ( box ), și m-a lovit cu pumnul drept în partea stângă a pieptului, în timp ce eram interpus între ea și ambii minori, care erau în spatele/lateralul meu.

”I-am dat o palmă, reacție pe care o regret”

Ca o reacție la lovitura primită, reacție pe care astăzi o regret, i-am aplicat o palmă peste față. Aceasta nu s-a mișcat din loc, aproape că nu s-a clintit, și a încercat din nou să mă lovească. Văzând că dorește să mă lovească din nou, am încercat să o imobilizez, însă fără succes, întrucât aceasta m-a mușcat de antebrațul drept, timp în care au intervenit patru bărbați care se aflau în zonă pentru a-i opri atacul.

Trei persoane o trăgeau pe aceasta pentru a nu mai lovi, iar unul dintre ei ne solicita să ne calmăm. După momentul când cei trei bărbați au tras-o de pe mine, m-am îndepărtat la câțiva metri împreună cu cei doi minori, însă aceasta se adresa în continuare către cei doi minori, și în special către fiul meu, cu aceleași apelative ca și anterior, respectiv că este necrescut, nesimțit, agresiv, fără cei 7 ani de acasă, timp în care se apropia în continuare de mine adresându-mi apelative similare celor adresate fiului meu. Din nou a fost nevoie de intervenția celorlalți adulți pentru a o trage să nu ajungă la noi”, a mai povestit bărbatul, într-un dialog cu FANATIK.

De la joacă la coșmar: ”Trei bărbați au intervenit pentru a opri atacurile femeii”

Bărbatul acuzat că a bătut o femeie într-un parc din Cluj susține că mama fetiței a continuat să fie agresivă chiar și în prezența polițiștilor iar în cele din urmă tot el a fost cel care și-a luat copilul și s-a depărtat de acesta. Omul spune că a apelat inclusiv la oamenii de ordine pentru a o determina pe femeie să se depărteze. În cele din urmă, ar fi remarcat cu surprindere că femeia în cauză a postat fotografii și filmări în social media în care se prezintă drept victimă.

”Ulterior la fața locului a venit un echipaj de poliție, însă în cele aproximativ 5-7 minute până când au ajuns polițiștii, doamna în maiou roșu a continuat să fie agresivă verbal cu mine și cei doi minori, apropiindu-se în mod repetat de noi și adresându-ne cuvinte injurioase. Cei trei bărbați au intervenit în mod repetat pentru a opri atacurile acesteia, sau spunându-i să plece de lângă noi, chiar și eu personal i-am spus de mai multe ori să se îndepărteze, interpunându-mă între ea și minori de mai multe ori. În acest sens l-am luat pe fiul meu și ne am îndepărtat de ea la aproximativ 10 metri însă ea a continuat să vină înspre noi.

La acest moment i-am solicitat din nou, pe un ton ferm și ridicat, să plece de acolo. Dealtfel, chiar în filmarea publicata în mediul on-line se poate observa că mai există un bărbat care încearcă să oprească atacul doamnei, nu al subsemnatului. Pe de altă parte inclusiv de față cu echipajul de poliție această doamnă a venit amenințător către noi, fiind nevoit să îi cer domnului polițist care era lângă noi să îi spună acesteia să se îndepărteze.

”Informația că sunt suporter U Cluj este falsă”

În fine, având în vedere că această doamnă a realizat ulterior diferite postări în mediul online, în care face afirmații cu privire la incidentul în discuție, doresc să precizez următoarele afirmații false din discursul acesteia: nu am interacționat deloc cu fiica acesteia, nu am folosit cuvântul masturbare sau alte cuvinte obscene la adresa acesteia, (cum mincinos afirma în mediul online), nu am făcut referiri cu conotație sexuală privind sânii sau corpul ei.

Am avut o singură replică în acest sens, respectiv am întrebat-o de ce își împinge pieptul într-o poziție de luptă. La fel de falsă este și informația că aș fi suporter al echipei U Cluj, tricoul purtat fiind primit ca și cadou la unul din puținele meciuri la care am mers la această echipă”, mai spune bărbatul.

„Am fost lovită, umilită și pusă la pământ”. Varianta femei care spune că a fost agresată în fața copilului său

Presupusul agresor spune acum că ancheta penală declanșată în urma plângerii sale va face lumină în privința acestui incident. El o acuză pe femeie de faptul că ”a aplicat corecții fizice unor minori care în definitiv se jucau în parc” și că a creat un scandal mediatic prin minciună și dezinformare.

Femeia din Cluj care spune că a fost agresată în parc a povestit, într-o postare video, că a fost lovită de mai multe ori cu podul palmei, strânsă de gât și pusă la pământ și că mai mulți martori oculari au încercat să intervină, dar asta n-a făcut decât să-l enerveze și mai mult pe bărbat.

Bătaia dinr-un parc din Cluj, varianta presupusei victime: ”L-am mușcat pentru că nu am știut ce să fac”

”El a început să o jignească și pe fiica mea. Eu am zis sunăm poliția, mergem și la Protecția Copilului și el a făcut repede un pas în fața mea și m-a scuipat în față. A început să mă lovească, cu mâna dreaptă.

A început să mă strângă așa, să mă prindă și m-a zgâriat, toate mâinile sunt zgâriate. Când el s-a apucat să mă strângă de gât, eu am reușit să-l iau de mână, l-am tras și, l-am mușcat aici că alt mod de apărarea nu am știut să fac, cu un bărbat de 2 metri. S-a apucat, m-a pus pe spate și eu îl țineam de umeri să țin distanța să nu facă mai rău”, a declarat presupusa victimă, potrivit .

Femeia a postat și o serie de fotografii care să-i susțină povestea, în care apare cu mai multe răni în zona feței.

IPJ Cluj confirmă varianta bărbatului, după bătaia dintr-un parc din Cluj: ”Două persoane s-ar fi agresat reciproc”

Reprezentanții poliției au confirmat pentru că, în cadrul incidentului din Parcul Rozelor, ”două persoane s-ar fi agresat reciproc”. Asta rezultă din primele cercetări realizate de agenții secției 4 din cadrul Poliției Cluj-Napoca.

„Din primele verificări a rezultat că cele două persoane implicate, respectiv o femeie de 42 de ani și un bărbat de 46 de ani s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unor neînțelegeri privind copiii lor. În urma aplanării stării conflictuale, polițiștii au întocmit documentele necesare intervenției și au oferit îndrumări legale celor două persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.