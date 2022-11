Mama fetițelor violate din Brașov rupe tăcerea: ”Ne-a dat un pachet de țigări, dacă mergeam după ele îmi dădea în cap”

Femeia mărturisește că individul le-a dat un bidon cu bere și un pachet de țigări la schimb cu cele două fete, pentru câteva ore.

Mama fetelor violate în Brașov, prima mărturie

”Ne-a dat un bidon cu bere şi un pachet de ţigări. Dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap“, povestește femeia, conform

ADVERTISEMENT

Cele două fetițe, în vârstă de 10 și 12 ani, au plecat împreună cu violatorul la ”un grătar”, însă au urmat 24 de ore de chin pentru cele două.

Violatorul, un ”prieten al tatălui fetelor”, i-a mituit pe părinți cu bere și țigări pentru a le lăsa pe fetițe să plece cu el la ”un grătar”. nu era de durată, cei doi fiind ”prieteni” de aproximativ trei săptămâni.

ADVERTISEMENT

”De dimineață n-am putut să mă dau jos din pat și acum nu sunt în regulă. Amețesc, vomit întruna, de mâncat nu pot să mănânc. Nu ştiu cum se simt. Am un număr, am sunat şi mi-a zis că e duminică și nu e nimeni acolo, că pe mâine dacă e femeia acolo.

Îl cunoaștem de vreo 3 săptămâni. S-a împrietenit cu soțul meu. Şi lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: Nu-mi faci o cafea, doamnă? Mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și un zahăr. A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă”, rememorează femeia.

ADVERTISEMENT

Ulterior, bărbatul s-a apropiat și mai mult de familie, fiind interesat să ducă fetițele la un grătar, unde se pot juca alături de alți copii.

”După aia a mai venit pe la noi, a mai adus niște pulpe ca să facem mâncare, că a vrut să facă grătar atunci, dar n-a putut și seara a venit cu un bidon de bere la noi și un pachet de țigări și zice doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar?. Şi zice se joacă și cu copii, dacă mai sunt copii p-acolo unde stătea el. Am zis că nu.

ADVERTISEMENT

Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore şi am sunat la telefon, închis toată noaptea, am sunat şi la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic”, își continuă mama fetelor mărturia.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă părinții și-au dat seama că , însă nu au avut curaj să-l înfrunte pe violator pentru că avea cuțite și topoare în mașină.

”După aia mi-am dat eu seama că s-a întâmplat ceva. Am zis că vine acasă, dacă mergeam atunci după ele, îmi dădea în cap. Spuneau fetele că are două topoare în mașină, cuţit”, a completat femeia.

Constantin Zapan a recunoscut ulterior că le-a violat în repetate rânduri pe cele două fete, timp de 24 de ore cât au fost sechestrate. Bărbatul se află pe lista agresorilor sexuali din România, potrivit autorităților.