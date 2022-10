Mama Geta a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, cu turma de oi a familiei după ce Getuța s-a măritat. Ce a spus despre Sebastian, soțul fiicei sale

Mama Geta a lămurit ce se va întâmpla cu turma de oi a familiei, după ce Getuța s-a măritat, ea fiind cea care avea grijă de animale. Ce a mai spus mama celebrilor frați Sterp despre ginerele său, Sebastian.

Mama Geta a dezvăluit: ce se întâmplă cu turma de oi după ce Getuța s-a măritat

Mama Geta a vrut să vorbească despre acest subiect după ce s-a spus că

Mama Geta a dezvăluit că Sebastian nu a făcut acest lucru, doar că lui i-ar plăcea să se ocupe de propria afacere, una cu lemne.

Mama fraților Sterp a mai specificați și că Sebastian nu are timp efectiv pentru a avea grijă de oi, dar ea va păstra turma și va primi ajutor de la Iancu și Getuța Sterp. De asemenea, mama Geta recunoscut că unele dintre oi vor fi vândute, conform .

Mama Geta a mai spus că Getuța nu va mai veni să o ajute după ce va avea copii, pentru că i se pare normal să aibă grijă de cei mici și să li se dedice lor.

“Băiatul acela, el nu are timp să meargă zi de zi la oi că el chiar nu are timp. Ei au o afacere cu lemne, dar Getuța ține oile în continuare. Ea o să vină să ne ajute și la oi, atâta timp cât are ea disponibil, până când o să aibă copii.

Când o să aibă copii cred că lasă tot baltă, se ocupă doar de copii și creșterea lor. Așa mi se pare și normal, când ai copii mici să te ocupi de ei, nu bonă și nu nimeni. Mama e sfântă! Acuma aleargă și până la mine și mă mai ajută”, a dezvăluit aceasta.

Ce a spus mama Geta despre ginerele ei

De asemenea, mama soacră a vorbit și despre .

Aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa tânărului, despre care a spus că este foarte bun și darnic.

“Sebi e un băiat deosebit de bun. Aduce mâncare la ciobani, țigări, băutură și câte nu le aduce și le-a adus și înainte să fie cu ea.

El e un băiat atâta de bun și de darnic că eu nu-l pot descrie în cuvinte”, a mai povestit mama Geta.