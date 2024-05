Mama Geta distruge relația lui Culiță Sterp, în direct, la Pro Tv! Daniela a luat foc, a făcut-o praf! Urmează despărțirea momentului din showbiz

Mama Geta i-a făcut probleme mari lui Culiță Sterp. Femeia a făcut afirmații care au făcut-o pe logodnica manelistului să ia foc. Daniela nu s-a mai abținut de la nimic când a auzit vorbele soacrei sale.

Daniela Iliescu, foc și pară după declarațiile făcute de mama Geta la televizor

După ce showbizul românesc a fost marcat de divorțuri și separări, o altă despărțire ar putea avea loc. Este vorba despre Culiță Sterp și Daniela Iliescu. Pentru că, deși au un copil împreună și situația nu este chiar roz.

Nu este niciun secret că frații Sterp au o relație extrem de apropiată, atât între ei, cât și cu mama lor. Însă, de la începutul relației artistului cu Daniela, au existat zvonuri că

Totuși, cu toții au păstrat aparențele și niciunul nu și-a exprimat clar și răspicat antipatiile. Până acum, căci mama Geta a încins spiritele în familie. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre participarea lui Iancu la Survivor România 2024, femeia a atins și alte subiecte.

„Culiță umbla din pasăre în pasăre”

Mai exact, mama Geta a dat de înțeles că fiul său nu-i este tocmai fidel viitoarei sale soții, ba mai mult, mereu i-ar fi plăcut să joace la mai multe capete, iar stabilitatea nu ar fi cuvântul care să i se potrivească în totalitate.

„Culiță cam repede și-a luat zborul și eu m-am bucurat pentru el. Chiar m-am bucurat. Pentru că umbla din pasăre în pasăre și e mai bine să ai pasărea ta. Iancu e trup și suflet doar pentru o femeie. Bag mâna în foc la orice oră.

Pentru Culiță nu bag mâna… Dar eu îmi doresc. Și tot timpul am lucrat la chestia asta și l-am rugat foarte mult dintotdeauna. Pentru că i-am spus că nu duce, te duce la…”, a spus mama Geta, în direct la Pro TV.

„Nu băgați mâna în foc în trecut…. Acuma e altfel….”, a intervenit Cătălin Măruță. „Nu bag nici acum mâna în foc…”, a răspuns rapid mama lui Culiță Sterp, astfel că prezentatorul s-a lăsat păgubaș: „Am încercat să-l scot!”.

Daniela Iliescu nu s-a mai abținut după ce a auzit declarațiile făcute de mama Geta

Momentul din emisiune a devenit rapid viral pe internet, iar publicul s-a întrebat ce părere are Daniela Iliescu după ce a auzit cum vorbește soacra sa. Iar declarațiile și curiozitățile au ajuns în scurt timp și la urechile logodnicei lui Culiță Sterp.

Daniela nu s-a mai abținut de la nimic și a dat un răspuns care cu siguranță nu va fi pe placul familiei manelistului. „De la unii oameni nici Dumnezeu nu cere. Ce pretenții să avem noi restul oamenilor”, este răspunsul oferit de tânără.

Ulterior, Daniela a reacționat și pe Instagram. „De patru ani, la fiecare perlă pe care o scot anumite persoane (…) oamenii râd, se bucură, prietenii mă întreabă cum mai suport și nu dau drumul la adevăr și lista continuă.

Ei bine, cred că în toții anii ăștia am demonstrat ce fel de educație am și ce om sunt, dar probabil că acum se vede asta și în felul în care îl educ eu pe Milan. Am primit o educație mult prea bună de la părinții mei ca să dau curs circului sau ca să mă dau peste cap să impresionez pe cineva.

Singurul răspuns pe care o să-l dau este că unde nu există educație și creierul nu are capacitatea de a filtra ce iese pe gură, e jale”, este o parte din declarația făcută de logodnica lui Culiță Sterp în social media.

Ce spunea Daniela Iliescu despre relația cu mama Geta

Amintim că în trecut, după nunta Getuței, la care fanii au observat că mama Geta pare că o evită pe nora sa, Daniela Iliescu a ieșit în public și a afirmat că niciodată nu a fost apropiată de familia iubitului său, în mare parte din cauza diferenței de mentalitate.

„Noi nu am avut niciodată o relație super apropiată și super perfectă. (…) În primul rând, noi avem program diferit. Suntem diferiți prin felul nostru de a fi. Eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți în alt fel.

Avem mentalități diferite și poate de aceea în unele aspecte nu ne potrivim ca și gândire. Nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne iubim, că nu ne vizităm.

(…) Doar că nu suntem foarte apropiați. Mi se pare că asta este absolut în regulă. Nu spune nimeni că trebuie să fii într-o relație cu partenerul tău și să ai o relație perfectă și cu familia lui.

Pentru mine este suficient cum mă înțeleg cu ei. Cred că pentru femei se pune presiunea aceasta, să te înțelegi bine cu soacra, trebuie să fii așa, trebuie să fii invers.

Nu! Cel mai important este ca partenerul tău să te iubească, să vă înțelegeți bine, și de acolo se schimbă toate lucrurile”, spunea Daniela Iliescu în 2022 despre relația sa cu mama Geta, pe TikTok.