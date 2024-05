Mama Geta rupe tăcerea și spune totul despre Daniela Iliescu! De ce nu se suportă cu iubita fiului ei, Culiță: „S-o ofticat că, vai, o înșală soțul”

Mama Geta este, fără doar și poate, personajul momentului, având în vedere câte fronturi are deschise cu personajele din peisajul monden. După replica usturătoare pe care i-a dat Marei Bănică, prin intermediul FANATIK, și manelistului Jador, e clipa să aflăm de ce nu are o relație bună cu Daniela Iliescu, femeia vieții lui Culiță Sterp.

Mama Geta rupe tăcerea! De ce nu o înghite pe Daniela Iliescu, partenera lui Culiță Sterp

De ceva vreme se zvonește că între și mama Geta există un război rece, însă fiecare dintre protagoniste a evitat cu orice preț să se curenteze în public. Mama lui Culiță a vorbit mereu frumos despre familia fiului ei, pe nepotul Milan iubindu-l ca pe ochii din cap.

În urma apariției în s-a declanșat uraganul. Mama Geta a spus, în glumă, că nu bagă mâna în foc pentru fidelitatea , lucru care a deranjat-o, cum e firesc, pe Daniela Iliescu. Pe Instagram au apărut, apoi, mesaje din privat în care Daniela Iliescu recunoaște că relația cu viitoarea ei soacră e imposibilă. Daniela ar fi zis, conform capturilor apărute, că mama Geta „nici pocnită nu-și revine”, subliniind că e rea de gură.

Care e, însă, adevărul din perspectiva doamnei Geta? Mama lui Culiță a dezvăluit, pentru FANATIK, că încă de la începutul relației fiului ei cu Daniela a simțit că femeia o tratează de sus, ca și cum ar proveni din vreo familia nobiliară.

„Ea se ține mai sus decât noi. Întotdeauna a avut aere”

Dat fiind că lucrurile nu mai sunt acum secrete, mama Geta a lămurit tot ce nu îi place la ”nora” ei, menționând că, din acest moment, pentru ea e un subiect închis.

„Eu cu Daniela, crede-mă… Eu îmi iubesc copiii. Eu nu aștept respect de la un străin. Pentru mine, ginerii mei sunt străini. Eu nu am muncit pentru ei, nu am contribuit la creșterea lor. Eu nu le-am oferit nimica să aștept eu respectul lor. În schimb, Daniela, tot timpul, ea se ține mult mai sus decât noi. Încă de la începutul începutului s-a ținut mai sus. Și nu vreau să zic despre ea nicio vorbă, chiar dacă aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează! Mă interesează Milan și Culiță.

Eu dacă pot să fac o plăcintă, pot să le duc o găină, faceți o supă, cu mare drag! Eu cu tot ce pot să îi ajut, eu îi ajut, dar eu nu mă bag. Eu la Măruță am spus sub formă de glumă că nu bag mâna în foc pentru Culiță, dar cine ar băga mâna în foc având în vedere cum arată Culiță? Acuma să fim sinceri! S-o ofticat ea, s-o ofticat… Că vai, că o înșală soțul! Vai, ce să facem acuma! Vai, ce să facem, nu știu! (n. red.: spune extrem de ironică) Vai, nu putem nici trăi acuma!

Acuma nu știu. N-aș vrea să bag toți moldovenii într-o oală, dar ea, săraca, întotdeauna a avut aere de, nu știu cum să-ți spun, cum erau odată nobilii și iobagii, habar n-am! Nu mă interesează Daniela, pentru mine e subiect închis și punct!”, a explicat mama Geta relația pe care o are cu Daniela Iliescu, în exclusivitate pentru FANATIK.