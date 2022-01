Mama Geta are așteptări mari de la mezinul familiei Sterp.

Abia așteaptă să devină din nou bunică, așa că i-a transmis că este momentul să se căsătorească.

Mama Geta i-a spus clar cum ar trebui să fie nora sa.

Mama Geta are așteptări mari de la viitoarea noră. Cum trebuie să fie soția lui Iancu Sterp

Mama Geta este o femeie împlinită. Are patru copii și doi nepoți din partea lui Culiță și a Ilenei. Acum, s-a gândit că a venit vremea ca Iancu să se așeze și el la casa lui, așa că l-a îndemnat să-și întemeieze o familie cât mai repede.

Aceasta i-a transmis clar cum își dorește să fie nora sa. Într-un videoclip postat pe Youtube, Mama Geta i-a spus mezinului familiei ce așteptări are de la el.

“Iancu: Mama Geta, am un cadou pentru tine, poftește, te rog! Am convins-o pe mama să bage câinele în casă.

Mama Geta: Eu vreau cadou să-mi aduci, când tu te însori, șase copii, să îi țin așa, să mă joc cu ei și să îi cresc.

Iancu: Îți aduc zece, echipă de fotbal!

Mama Geta: Să-ți cauți o muiere sănătoasă, să-ți facă copii sănătoși!

Iancu: Până atunci, ne jucăm cu ăsta (cățelul)!

Mama Geta: Până atunci ne jucăm cu ăsta, că n-avem cu ce!”, a fost discuția dintre cei doi.

Ce spunea Iancu Sterp despre fosta sa iubită

Iancu Sterp a avut un timp o relație cu Denisa de la Puterea Dragostei. După finala Survivor România, tinerii și-au spus adio.

“Între mine și Denisa, după ce m-am întors din Republica Dominicană, a fost totul ok cam vreo două săptămâni, a venit la mine, am stat împreună. Iar apoi nu ne-am mai înțeles și am decis să punem punct relației noastre”, spunea fratele lui Culiță Sterp pentru Kanal D.

A trecut destul timp de atunci, dar Iancu De curând, într-un filmuleț postat pe contul său de socializare a apărut o tânără, dar Iancu nu a vrut să le-o arate internauților și nu a dat nici amănunte.

Fanii s-au gândit imediat că aceasta ar putea să fie noua iubită a fostului finalist de la Survivor România.